Установленное на грузовике приспособление наклоняло знак вниз, чтоб он не попадал в объективы камер фиксации нарушений.

Автор фото: скриншот видео ГАИ Казани

В столице республики административный протокол составили на водителя грузового «Вольво», который при передвижении использовал устройство для сокрытия или видоизменения номера автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

Установленное на грузовике приспособление наклоняло знак вниз, чтоб он не попадал в объективы камер фотовидеофиксации. За это водителям лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией этих приспособлений.

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана поднялся уровень смертности. С января 2026 года в республике зафиксировано 1448 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 151 человек. Среди них — шесть несовершеннолетних. В 2025 году за аналогичный период было зафиксировано на 26 летальных исходов меньше.

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