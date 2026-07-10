Водителя в Казани наказали за устройство, скрывающее госномер авто
Установленное на грузовике приспособление наклоняло знак вниз, чтоб он не попадал в объективы камер фиксации нарушений.
В столице республики административный протокол составили на водителя грузового «Вольво», который при передвижении использовал устройство для сокрытия или видоизменения номера автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
Установленное на грузовике приспособление наклоняло знак вниз, чтоб он не попадал в объективы камер фотовидеофиксации. За это водителям лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией этих приспособлений.
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