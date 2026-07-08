Место, где случилась трагедия, было не предназначено для купания.

Автор фото: прокуратура Татарстана

В поселке Чаллы Яр под Набережными Челнами утонул 15-летний подросток. Происшествие случилось на берегу Камы в месте, не предназначенном для купания. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На место для выяснения всех обстоятельств выехал зампрокурора Челнов Марат Шрша. По факту происшествия организована процессуальная проверка, ход которой находится на контроле у ведомства.

Ранее в Татарстане произошел еще один несчастный случай на воде — у деревни Улитино в Зеленодольском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один мужчина сумел выбраться на сушу и выжил. Второй, к сожалению, погиб.

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