В Челнах на Каме утонул 15-летний подросток
Место, где случилась трагедия, было не предназначено для купания.
В поселке Чаллы Яр под Набережными Челнами утонул 15-летний подросток. Происшествие случилось на берегу Камы в месте, не предназначенном для купания. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
На место для выяснения всех обстоятельств выехал зампрокурора Челнов Марат Шрша. По факту происшествия организована процессуальная проверка, ход которой находится на контроле у ведомства.
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