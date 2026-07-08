Под арест попали в том числе экскаваторы.

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

Приставы арестовали 25 единиц спецтехники в счёт погашения долга на 120 миллионов рублей. Задолженность у юрлица была перед организацией. А взыскатель сам прилетел из Челябинска в Казань, чтобы помочь в розыске имущества.

Сотрудники выехали по месту нахождения спецтехники фирмы-должника на базу рекультивации земель - на иловые поля по добыче ила на реке Волге. Там же составили акт описи и ареста имущества.

По арест попали в том числе экскаваторы. Если должник не погасит задолженность, то арестованное имущество передадут на профессиональную оценку, а затем выставят на торги, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что судебные приставы приостановили работу двух ломбардов в Казани. Сотрудники компаний выдавали займы под залог имущества без соответствующего разрешения.

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