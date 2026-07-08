Происшествия
8 июля 18:43
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Двух татарстанцев осудят за обман жительницы Чистополя на 3 млн рублей

Мошенники действовали по распространенной схеме с «декларированием» денег.

Двух татарстанцев осудят за обман жительницы Чистополя на 3 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд пройдет над двумя мужчинами, которые участвовали в обмане жительницы Чистополя. По версии следствия, в сентябре 2025 года неустановленные лица предложили одному из обвиняемых стать курьером и забрать средства у женщины. Но мужчина не захотел сам выполнять заказ, а попросил знакомого.

В итоге аферисты похитили у женщины более трех миллионов рублей под предлогом декларирования средств и избежания уголовной ответственности за перевод денег на территорию иностранного государства.

За участие в совершении преступления один из обвиняемых получил вознаграждение в десять тысяч рублей. Мужчин обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.