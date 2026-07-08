Мошенники действовали по распространенной схеме с «декларированием» денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд пройдет над двумя мужчинами, которые участвовали в обмане жительницы Чистополя. По версии следствия, в сентябре 2025 года неустановленные лица предложили одному из обвиняемых стать курьером и забрать средства у женщины. Но мужчина не захотел сам выполнять заказ, а попросил знакомого.

В итоге аферисты похитили у женщины более трех миллионов рублей под предлогом декларирования средств и избежания уголовной ответственности за перевод денег на территорию иностранного государства.

За участие в совершении преступления один из обвиняемых получил вознаграждение в десять тысяч рублей. Мужчин обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

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