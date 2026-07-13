Стартовая цена второй иномарки — 15,6 миллиона рублей.

Автор фото: Torgi.gov.ru

На торгах был продан один из автомобилей бывшего судьи Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова. Речь идет о BMW X7, который выкупило СМП «Портал» за 11,6 миллиона рублей. Цена оказалась на миллион выше стартовой.

Также на продажу выставлена вторая машина - Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска. Стартовая цена лота — более 15,6 миллиона рублей. Но заявок на него не было, поэтому дату торгов перенесли.

Автор фото: Torgi.gov.ru

Напомним, ранее прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подавал иск к Минапову. Его зарегистрировали в Советском районном суде Казани. По информации из картотеки суда, категорию дела отнесли к «Спорам, связанным с имущественными правами».

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