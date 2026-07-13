Жительница Нижнекамска потеряла полмиллиона, переведя их на «безопасный счет»
История началась с доставки посылки.
Мошенники позвонили 52-летней жительнице Нижнекамского района и под предлогом получения посылки попросили продиктовать данные. Затем с женщиной связался якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на нее оформлены кредиты, а деньги переведены на Украину.
Чтобы спасти сбережения, женщину перевели на «инспектора». Тот рекомендовал открыть «безопасный счет» и перевести туда все накопления. Таким образом потерпевшая сняла со счета в банке 300 тысяч рублей и перевела их в одном из отделений сотовой связи получателю в Армению. Позднее в два приема отправила ещё 253 500 рублей.
Только спустя время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без шести миллионов рублей. Женщина поверила, что ее деньги пытаются похитить.
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