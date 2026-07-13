Ранее болеющий раком артист прошел курс химиотерапии и находился в ремиссии до самого конца.

Автор фото: скриншот из фильма «Парк Юрского периода»

На 79-м году из жизни ушел новозеландский актер Сэм Нилл, которого зрители знают по роли в фильме «Парк юрского периода». Об этом сообщает портал 1news, ссылаясь на семью звезды.

В 2023 году актеру диагностировали лимфому третьей стадии. Нилл проходил ежемесячную химиотерапию, выйдя в прочную ремиссию. Рак не вернулся к нему до конца жизни, и кончина актера оказалась неожиданным ударом для его родственников и поклонников. Подробности будут сообщены позднее.

Помимо «Парка юрского периода» Нилла знают по ролям в фильмах «Одержимая», «Омен III», «Мертвый штиль» и «Пианино». Он трижды номинировался на «Золотой глобус».

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