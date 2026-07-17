Происшествия
17 июля 12:10
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане жители похитили своих бизнес-партнеров и вымогали деньги

Семеро челнинцев под видом «правоохранителей» провели задержание своих товарищей по проекту, приковали наручниками к смотровой яме и требовали подписать «признательные показания».

В Татарстане жители похитили своих бизнес-партнеров и вымогали деньги

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике семерым жителям Набережных Челнов вынесли приговор за разбой, незаконное лишение свободы и вымогательство. На фоне спора по коммерческому проекту они похитили своих бизнес-партнеров под видом сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СУ СК по Татарстану.

Своих двух товарищей по проекту челнинцы пригласили в гараж для распития алкоголя. Посиделки прервали соучастники, переодетые в камуфляж и имеющие при себе муляж автоматов Калашникова. Они также использовали автомобиль «Ford Tranzit» с символикой. «Правоохранители» задержали двух гостей, похитили у одного из них авто «Audi Q5» и пристегнули партнеров наручниками к смотровым ямам. Избивая и угрожая расправой, они пытались заставить их подписать «признательные показания» в совершении преступления.

Утром потерпевшим удалось освободиться. Они обратились в полицию. Как сообщает прокуратура Татарстана, вину подсудимые не признали. Пятерых фигурантов приговорили к заключению на срок от трех до восьми нет, еще двое получили три года лишения свободы условно.

Ранее мы писали, что в Казани осудят четверых жителей, которые подозреваются в похищении людей у торговых центров. Целью подсудимых были дропперы. Они применяли насилие к своим жертвам и вымогали вещи.

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