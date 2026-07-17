После пластического вмешательства самочувствие пациентки резко ухудшилось, однако лечением никто не занимался.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жительница республики обратилась в один из медицинских центров Альметьевска за пластической операцией, однако после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. У девушки начался некроз тканей. Доклад о результатах проверки этого инцидента затребовал председатель Следкома России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

На плохое самочувствие пациентки после операции медики не обратили внимание и не назначили необходимое лечение, в связи с чем у нее и началось отмирание тканей. Теперь ей понадобится долгая и дорогостоящая реабилитация. Администрация клиники на обращения не откликнулась.

Бастрыкину о ситуации доложит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

Ранее председатель Следственного комитета России потребовал доложить об аварии с рейсовым автобусом в Татарстане. ДТП случилось ночью 11 июля в Черемшанском районе — водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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