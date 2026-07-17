Бастрыкину доложат о клинике в Татарстане, где операция привела к некрозу
После пластического вмешательства самочувствие пациентки резко ухудшилось, однако лечением никто не занимался.
Жительница республики обратилась в один из медицинских центров Альметьевска за пластической операцией, однако после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. У девушки начался некроз тканей. Доклад о результатах проверки этого инцидента затребовал председатель Следкома России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
На плохое самочувствие пациентки после операции медики не обратили внимание и не назначили необходимое лечение, в связи с чем у нее и началось отмирание тканей. Теперь ей понадобится долгая и дорогостоящая реабилитация. Администрация клиники на обращения не откликнулась.
Бастрыкину о ситуации доложит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.
Ранее председатель Следственного комитета России потребовал доложить об аварии с рейсовым автобусом в Татарстане. ДТП случилось ночью 11 июля в Черемшанском районе — водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Больше всего авто эвакуируют из Советского района.
На место аварии выехал прокурор.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.