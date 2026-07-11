Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане
В аварии пострадали несколько пассажиров.
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса в Татарстане.
Авария случилась ночью 11 июля в Черемшанском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали несколько пассажиров.
Возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения, сообщает СУ СК России по Татарстану.
Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса мог уснуть за рулём. Данную версию назвали в правоохранительных органах республики.
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