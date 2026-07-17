Происшествия
17 июля 14:42
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«Вечерняя Казань»

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Задержан татарстанец, похитивший у пенсионерки более миллиона рублей

Мошенники убедили жительницу положить деньги на «безопасный счет».

Задержан татарстанец, похитивший у пенсионерки более миллиона рублей

Автор фото: МВД по РТ

Аферисты обманули 86-летнюю пенсионерку из Нижнекамска. В марте у дома на Баки Урманче она передала незнакомцу 1,296 миллиона рублей. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать их перевода на нужды ВСУ.

Полицейские смогли поймать курьера мошенников. Им оказался 18-летний казанец. Парень признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех участников преступной схемы, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят курьера мошенников, забравшего у отца участника СВО миллион рублей. За свою «работу» мужчина получил вознаграждение - 20 тысяч рублей.

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