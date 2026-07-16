Молодые люди поджидали у ТЦ лиц, занимающихся обналом, нападали, запихивали в машину и увозили в неизвестном направлении. Скрывшись от лишних глаз, вымогали серые деньги, а после отпускали. Иногда раздев до нижнего белья.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Советский районный суд Казани с четвертого раза приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четверых казанцев, обвиняемых в похищении людей (в том числе несовершеннолетнего), вымогательстве и разбое. Процесс должен был стартануть еще 16 апреля, однако по причине не доставления конвоем несколько раз откладывался.

Как полагает следствие, Ильдар Закиров, Герман Осипов, Данил Петров и Игорь Порфирьев дважды похитили молодых людей и вымогали у них деньги. Так, по данным гособвинителя Александры Олейниковой, первое преступление совершено 30 апреля 2025 года. Тогда четверка поджидала дроппера (лицо, занимающееся обналичиванием средств, полученных мошенническим путем) на парковке ТЦ «Горки Парк» по улице Р. Зорге.

Разбой и перехват



Согласно обвинительному заключению, дроппера вычислили по медицинской маске на лице и надетом капюшоне толстовки. Задержание происходило в лучших традициях голливудских фильмов: парня схватили, несколько раз выстрелили из аэрозольного пистолета «Добрыня», повалили, избили руками и ногами. Далее насильно усадили в арендованный автомобиль Haval Jolion и увезли. По пути угрожали пистолетом и требовали отдать деньги.

Источник: Прокуратура РТ



В какой-то момент машину остановил экипаж ДПС, поскольку в городе был введен план «Перехват», многочисленные очевидцы сообщали о разбое в полицию. В итоге всех задержали и доставили в отдел, однако арестовывать не стали.

Попавшись в руки правоохранителей, четверка решила не останавливаться на достигнутом и продолжила нападения. Следующее случилось 16 мая, по аналогичной схеме парни ожидали жертву на парковке у магазина Лента по улице Габишева. В поле зрения попал молодой человек в маске и капюшоне, вышедший из тамбура с банкоматами. Им оказался несовершеннолетний дроппер, которого быстро задержали и усадили в салон того же автомобиля.



Жертву вывезли в безлюдное место на Вознесенском тракте и под угрозой «Добрыни» забрали 99 тысяч рублей, сумку, смартфон и внешний аккумулятор. После заставили раздеться до нижнего белья и отпустили.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»



Как полагает следствие, Герман Осипов был связан с криминальными структурами и получал от них информацию о личностях, занимающихся незаконным обналичиванием средств. Весточку о том или ином дроппере Осипов получал в группу в мессенджере, после поднимал друзей и отправлялись на дело.

Виноватых нет

Все кроме Данила Петрова вину в инкриминируемых преступлениях не признали. Первый высказался, что частично считает себя виновным. По словам защитников Германа Осипова и Игоря Порфирьева, следствие неверно квалифицирует преступление, а также в уголовном деле недостаточно доказательств.

— Обвинения основаны лишь на предположениях следователя, не построены на доказательствах. Якобы Осипов обладает некими преступными связями, получал информацию и передавал своим сообщникам. Не конкретизировано, что именно за связи, а в материалах дела отсутствует какая либо информация о таких связях. Считаю, что данные обвинения являются голословными, — обратился к суду адвокат Тимур Ахметшин.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

— Порфирьев вину не признает полностью, фактически квалификация преступления дана неверно. А именно, похищение средств разделено искусственно на два эпизода разбоя. То есть произошло одно событие, а следственный орган квалифицировал его двумя эпизодами. Кроме того, исходя из предъявленного обвинения по разбою, непонятно, какие конкретно действия квалифицируются по первому преступлению, какие по второму эпизоду. В тексте обвинения описаны одни и те же действия и не понятно, что конкретно вменяется, — сказал адвокат Тимур Асадуллин.

Остальные адвокаты: Руслан Нагиев (защищает Ильдара Закирова) и Гульнара Нафикова, на данной стадии пояснять отношение к обвинению отказались. После суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока ареста на три месяца и перенес процесс на другой день.