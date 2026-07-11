Лидер КПРФ прибыл в столицу Татарстана во главе партийной делегации. Политик дал старт масштабному предвыборному турне, ответил на слухи о миллиардных премиях депутатам и представил программу «Победа» для вывода экономики страны из кризиса.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в республику во главе внушительной делегации, чтобы представить уникальный экономический опыт народных предприятий, запустить международный туристический проект и заявить о готовности партии к «судьбоносным» сентябрьским выборам. В своём эмоциональном и программном выступлении политик подвёл итоги многолетней работы, вспомнил уроки истории и обозначил контуры нового мироустройства, в котором России и её регионам отведена ключевая роль.

«Нельзя жить в стране, где еда для бедных дорожает на 40%»

Выступление лидера КПРФ началось с жесткой социальной критики. Политик обратил внимание на катастрофический рост цен на базовые продукты питания. Он также опроверг обвинения оппонентов, касающиеся банковских вкладов граждан, общая сумма которых на коллективных и частных счетах достигла 130 триллионов рублей, что, по заверениям Зюганова, эквивалентно трем годовым бюджетам страны. Он подчеркнул, что КПРФ предлагает не изымать эти средства, а заставить их работать на снижение цен, выпуск качественной продукции и доступную медицину, а также благосостояние людей, а не на сверхприбыли банкиров.

В качестве системного решения КПРФ уже в десятый раз вносила в Государственную Думу законопроект о государственном регулировании цен на товары первой необходимости, вроде еды, воды, медикаментов, хлеба и детских товаров. Зюганов напомнил, что в Германии государство регулирует до 40 процентов цен, однако в России парламентское большинство инициативу блокирует, несмотря на то, что «полстраны живет на 30 тысяч рублей в месяц».

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Нельзя жить в нормальной и достойной стране, если у вас борщевой набор с 1 января подорожал на 40 процентов. Нельзя! Потому что борщевой набор — это набор для бедных, для полуголодных. Он не может дорожать. На банковских счетах скопилось около 130 триллионов рублей частных и коллективных сбережений — это три годовых бюджета страны. Но оппоненты всё исказили. Я предлагаю, чтобы эти деньги приносили пользу каждому гражданину, а не только банкирам. Они могли бы способствовать снижению цен, улучшению качества продукции и обеспечению бесплатной медицины. Посмотрите на цены в магазинах, это неприемлемо для нормальной страны, где продукты питания для беднейших слоёв населения так стремительно растут в цене! - возмутился Зюганов.

О деталях работы думской фракции рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он подчеркнул, что программа «Победа» — это не просто лозунги, а готовый пакет законопроектов, разработанный профильными комитетами под руководством коммунистов.

- Например, комитет по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным добился возвращения в оборот миллионов гектаров заброшенной пашни и реализует программу комплексного развития сельских территорий. Комитет по делам СНГ под руководством Леонида Калашникова разработал пакет жестких законов, направленных на пресечение неконтролируемой миграции. За основу взят успешный и строгий белорусский опыт борьбы с дельцами, наживающимися на дешевой рабочей силе. Комитет Николая Харитонова обеспечил принятие стратегического закона о «Северном завозе», гарантирующего снабжение ключевых регионов. Комитет по вопросам собственности, председатель — Сергей Гаврилов, вынес на повестку закон о национализации. Параллельно фракция продвигает пакеты законов по защите многодетных семей и бойцов СВО, - уточнил Афонин.

Также руководство КПРФ опровергло сообщения СМИ о распределении двух миллиардов рублей на премии депутатам Госдумы. Ранее в начале июля в изданиях «Ведомости» и «Коммерсантъ» появилась информация о том, что в бюджете Госдумы за счёт экономии образовался «излишек». Руководство палаты решило досрочно распределить эти деньги между депутатами в качестве премий (в среднем получилось около 4,5 миллиона рублей на человека).

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил эти выплаты необходимостью сократить разрыв между доходами парламентариев и министров, а также намекнул, что деньги пригодятся депутатам на будущие предвыборные кампании. Но новость вызвала резкую критику в обществе, граждане и аналитики указывали, что выделение миллионов рублей на премии парламентариям в сложный для страны экономический период выглядит неуместно. Зюганов подчеркнул, что любые сверхвыплаты должны быть заслуженными и приносить реальную пользу стране.

- Я убежден, что любые премии должны выплачиваться исключительно за реальный, осязаемый результат для страны. Если человек, как наш академик Кашин, разработал и внедрил программу развития новой целины — его нужно отмечать и поощрять. Премию нужно заработать, - отметил Зюганов.

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ и пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко раскритиковал публикации о премиях, назвав их «глупостью» и манипуляцией. Он считает, что значительная часть сэкономленных средств возвращается в федеральный бюджет.

- Различные СМИ надергали цитат, там вообще совершенно другая история, не имеющая отношения к прямой раздаче этих двух миллиардов. Да, в Думе шло обсуждение в рамках регламента — подчеркиваю, только обсуждение, а не принятое решение! — о том, как распределить оставшуюся часть сэкономленных средств. Речь шла о возможности поощрения сотрудников аппарата и помощников депутатов, у которых базовые зарплаты сейчас составляют всего по 50 тысяч рублей. Кто-то просто взял цифру 2 миллиарда, поделил на 450 депутатов и раздул этот фейк по всей медиасфере, - уточнил Ющенко.

Спикер подвел итог позиции руководства фракции, подчеркнув, что окончательное решение по сэкономленным средствам будет абсолютно прозрачным, а спекуляции в прессе не имеют законных оснований.



Три месяца до «выборов судьбы» и призывы спасать народные предприятия

Татарстан стал первой точкой в масштабном графике поездок коммунистов сразу после регистрации документов в ЦИК. В Казань прибыли около 800 делегатов и депутатов, представляющих шесть федеральных округов. По словам партийного руководства, у республики есть чему поучиться в вопросах сохранения советского наследия и проведения взвешенной внутренней политики.

- Выборы в сентябре — это во многом выборы судьбы за наше будущее, — резюмировал Зюганов, призвав граждан не верить предвыборной лжи и опираться на реальный, проверенный временем опыт созидания и дружбы народов.



По его словам, избирательная кампания обещает быть скоротечной — от предвыборного съезда до дня голосования пройдет всего три месяца. Головная часть партийного списка КПРФ из 15 человек намерена объехать всю Россию. Следующими точками на карте агитационного маршрута станут Орловская область и Сибирь.

Коммунисты подчеркивают, что их программа носит взаимосвязанный характер: от возвращения научно обоснованного советского пенсионного возраста до стратегического планирования экономики. Партия идет к избирателю со сформированным «Бюджетом развития», который мог бы быть на 10 триллионов рублей больше нынешнего. На эти деньги КПРФ предлагает полностью закрыть вопросы поддержки «детей войны», одиноких матерей и многодетных семей.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

При этом, Афонин добавил, что визит в Татарстан — это в первую очередь работа на созидание и презентация реального опыта министров и губернаторов-коммунистов. В завершение встречи руководство КПРФ анонсировало проведение масштабного Общероссийского собрания народных представителей, которое намечено на 15 июля.

Значительную часть своего выступления лидер КПРФ посвятил и стратегическому партнёрству с Китаем. Он напомнил, что у истоков взаимодействия стоял ещё советский лидер Иосиф Сталин, по решению которого в КНР было построено 156 опорных предприятий. Сегодня Китай превратился в глобальную «мастерскую мира» и лидера роботизации.

Делясь впечатлениями от недавнего визита партийной делегации в Поднебесную, Зюганов рассказал о чудесах азиатских технологий.

- Я смотрел их новые роботы. Один из них на марафоне обогнал самых именитых спортсменов! А другие исполняли народные танцы так, что позавидует любой профессиональный ансамбль, - уточнил лидер КПРФ.

Коммунисты убеждены, что их экономическая программа способна вывести Россию на траекторию опережающего развития. В частности, Зюганов заявил, что при её реализации страна могла бы собирать до 200 миллионов тонн зерна, зарабатывая на агросекторе больше, чем на экспорте нефти, газа и оружия вместе взятых. В качестве доказательства политик привёл пример со своей родины — Орловщины, где в прошлом году под руководством губернатора-коммуниста Андрея Клычкова был собран фантастический для Европы урожай — 185 центнеров с гектара на круг.

- Белорусы приезжали, были в восторге! Пшеница стоит щетиной — пиджак бросаешь, он лежит на колосях и не падает, — с гордостью отметил Зюганов.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Не менее амбициозные результаты демонстрируют и социальные проекты КПРФ. В подмосковном совхозе имени Ленина создана полностью роботизированная молочная ферма, а также уникальный образовательный кластер — «Школа будущего». Там детей со второго класса приучают к труду и профориентации, формируя поколение созидателей, а не бездельников. Зюганов также призвал вернуть на родину уехавших за рубеж российских специалистов, обеспечив им достойные условия для научной работы.

Отвечая на вопрос журналистов о целях своего визита в столицу Татарстана и перспективах расширения присутствия коммунистов в законодательных органах республики, Зюганов подчеркнул особую значимость региона.

- Расширить представительство КПРФ в республике, это не просто наше желание, ради этого и организован мой первый выезд к вам. Мы нацелены поддержать местную команду, оказать всю необходимую помощь. Завтра запланирована встреча с руководителем республики, вместе откроем большой национальный праздник. Руководство Татарстана я знаю давно и глубоко уважаю его опыт, у республики действительно есть чему поучиться, - отметил Зюганов.

Коммунистическая партия черпает силу в сочетании опыта и энтузиазма молодых людей. Особое внимание Зюганов обратил на работу депутатов из Татарстана.

- Здесь трудится замечательная команда. Депутат Госдумы Артём Прокофьев всегда занимает твёрдую и принципиальную позицию нашей фракции. Он один из самых эффективных парламентариев, который активно защищает интересы республики в Госдуме. Обратите внимание на его недавнее блестящее выступление по теме искусственного интеллекта — сложной сфере будущего. Также хочу отметить Хафиза Миргалимова, нашего опытного руководителя фракции в Госсовете, и талантливых молодых кандидатов, таких как депутат Горсовета Динара Халимдарова, - сказал Зюганов.



Политик напомнил, что именно жесткая позиция фракции КПРФ и главы Татарстана Рустама Минниханова позволила отстоять и сохранить укорененную систему местного самоуправления в республике, которая должна служить примером для всей России.