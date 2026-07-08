В скором времени студенты КГМУ получат ещё больше симуляционных тренажёров, а локация, в которой размещены здания университета, превратится в полноценный медицинский квартал. Новоиспечённый ректор представил программу развития вуза.

Автор фото: предоставлено КГМУ

Прошло чуть больше трёх месяцев со дня назначения Айрата Фаррахова ректором КГМУ. По его словам, занять эту должность ему предложил лично раис Татарстана Рустам Минниханов. Для экс-депутата Госдумы России это стало возможностью вернуться в родной край – в республику, где он ранее шесть лет работал министром здравоохранения. Более того, с КГМУ его связывают особенно теплые отношения – здесь он когда-то учился медицинским наукам, преподавал и встретил свою будущую супругу. Теперь пришло время вернуться, но уже в качестве руководителя.

Планы на будущее у Фаррахова грандиозные: университет планирует создать медицинский квартал, внедрить инновационные технологии, повысить объемы внебюджетного финансирования и войти в топ-3 вузов в России.

Научный кластер и внедрение технологий

Первым делом университет намерен дальше укреплять сотрудничество с Минздравом Татарстана и помогать развивать качественную региональную модель здравоохранения. Например, для решения проблемы кадрового дефицита на юго-востоке Татарстана создадут полноценный институт в Альметьевске. Сейчас, по словам ректора, в нём учатся всего шесть ординаторов, однако к 2034 году планируется открыть обучение с первого курса. Профессора и учёные будут регулярно работать в Альметьевске, при этом сам ректор лично намерен бывать там не реже одного раза в неделю.

Для медиков из районных и сельских больниц создадут мобильный симуляционный центр, чтобы они могли беспрепятственно совершенствовать практические навыки. Ещё одним инструментом станет школа пациентов, но ориентированная уже под студентов. Они будут общаться с пациентами, имеющими хронические заболевания, для отработки навыков. В свою очередь, жители будут получать советы по сохранению здоровья, правильному питанию и профилактике. Целевой показатель проекта — снижение госпитализаций в стационарах Татарстана на 15 процентов, что в итоге должно привести к снижению смертности.

Автор фото: предоставлено КГМУ

Также университет ставит перед собой цель стать цифровым медицинским вузом. До конца 2028 года планируется провести полный аудит, внедрить пилотные проекты и оцифровать все возможные данные — от библиотеки до аудиторий и столовой. С 2029 по 2031 год в обучение студентов добавят цифрового клинического двойника. Фаррахов объяснил, что таким образом каждый учащийся с первого курса получит возможность безопасно отрабатывать на своей копии любые манипуляции и при этом никому не причинять вред. Это позволит выпускникам позже не ошибаться на живых пациентах.

Первым в Казани медицинский университет создаст полноценный медицинский квартал на улицах Бутлерова, Толстого и Чехова. Полноценная территория под названием «Медицинская долина Казани» по модели Сколтеха должна будет открыться до 2034 года.

- Университет предлагает отказаться от закрытых территорий с заборами и шлагбаумами, превратив квартал в открытое общественное пространство для жителей, туристов и студентов, - отметил спикер.

Проект объединит здания КГМУ и клиники Вишневского, клиники Груздева, кожно‑венерологического диспансера и других учреждений единой концепцией. Вокруг университета появятся медико‑технологические технопарки и школы, а сам вуз будет развиваться как единый научно‑технологический кластер. Идею уже одобрил Минниханов. Сейчас университет совместно с мэрией готовит концепцию.

- В перспективе предполагаю, что её можно будет транслировать на все университеты. И тогда пространства получат вторую жизнь, - добавил Фаррахов.

Вуз будет зарабатывать

Благодаря всем этим проектам вуз планирует нарастить объемы доходов от научно-исследовательских проектов. Сейчас от них университет не получает ничего, но к 2034 году прибыль с этого направления может вырасти до восьми процентов.

- Мы добьёмся того, чтобы наши разработки были востребованы экономикой. Поэтому один из главных тезисов, который я сказал в начале: университет должен активно участвовать в региональной экономике, – отметил спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Помимо этого, доход планируют получать и за счёт IT-разработок и R&D для бизнеса. За восемь лет они вырастут до двух процентов.

За счёт этого доля внебюджетных источников может достигнуть 52 процентов.

Всё это в том числе пойдёт на развитие вуза, который намерен попасть в рейтинги лучших университетов России. Помимо этого, планируется обучить 100 процентов выпускников навыкам работы с искусственным интеллектом и медицинскими данными и вовлечь 50 процентов врачей России в специальную платформу непрерывного образования университета.

А какие проблемы есть и почему обязательная отработка к ним не относится?

А что происходит в университете сегодня? Сейчас в КГМУ самый разгар приёмной кампании и уже наблюдается определенный перебор с желающими поступить на направление «стоматология». Только за несколько недель с начала приёма на это направление подано уже более трех тысяч заявлений. По количеству желающих стоматология пока уступает лишь лечебному делу – туда мечтают попасть 4,5 тысячи абитуриентов. Кстати, стоматология ещё и одно из самых дорогих направлений – за один год обучения придётся отдать 450 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 17 процентов.

По словам ректора, желающие поступить на стоматологию должны оценивать риски, среди которых высокая конкуренция и невозможность перевестись на другие дисциплины из-за того, что специальность узкая. Фаррахов считает, что выбор в пользу стоматологии не оставляет пространства для манёвра и выбора другого, более понравившегося направления.

Автор фото: пресс-служба КГМУ

Одно из главных нововведений этого года - система наставничества, при которой после ординатуры каждый студент обязан отрабатывать своё обучение под контролем опытного специалиста. Среди студентов эта новость ещё весной вызвала недовольство. Однако Фаррахов считает, что такой подход гарантирует выпускникам опыт работы в крупных клиниках и последующее трудоустройство. Он отметил, что ещё в 1993 году, окончив вуз с отличием, сам сталкивался с трудностями при поиске работы. Сейчас же система позволяет заранее закрепить место, а работодатель ещё во время учёбы может поддерживать студента и следить за его прогрессом через платформу «Работа в России».

Кстати, у студентов КГМУ будет возможность при желании предлагать изменения в законы прямо в стенах университета. Фаррахов, покинув пост депутата Госдумы, не собирается сворачивать работу над законодательными решениями. В вузе создадут рабочую группу, куда пригласят действующих студентов. Для последних это шанс не просто обсуждать проблемы, а участвовать в их решении — и тем самым сделать систему подготовки кадров ещё эффективнее.