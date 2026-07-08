Среди школьников становится все больше любителей «экстрима» — подростки ходят по крышам и едут «зацеперами», а затем попадают в ДРКБ с переломами и ожогами. Власти стараются предупредить последствия тестами и профилактикой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Большинство детей считают, что если они ещё маленькие, им нет 14 лет, то можно и по вагонам бегать, и на незарегистрированном каком-либо транспорте гулять… Но законы очень лояльны, когда это не касается человека, — говорит ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

По ее словам, когда ребенок понимает, что понесет наказание, становится уже поздно — любое преступление, даже неумышленное или неосознанное, не освобождает от ответственности.

Руферы, диггеры, зацеперы

Среди детей увеличивается популярность экстремальных субкультур, рассказала замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина. Например, они занимаются руфингом (проникновение на крыши зданий) и диггерством (исследование «заброшек»). Такие практики сопряжены с высоким риском травматизма и даже летальным исходом. Привели и статистику нарушения детьми правил безопасности на транспорте - по данным казанского линейного управления МВД, за прошлый год правила безопасности на транспорте нарушили 68 детей, 34 из них — на железной дороге.

- К сожалению, на сегодня самая популярная забава наших детей - это зацепинг. Это когда дети, не понимая опасности выбираются на крыши проходящих, стоящих вагонов и попадают в зону электрического поля. И в итоге получают сильные удары, даже ничего не задевая, - объяснила замминистра.



Неожиданно в список попало и сталкерство. По словам спикера, это опасно как для стороны преследующей, так и преследуемой. Чтобы понять, что ребенок увлекся чем-то опасным, нужно обратить внимание на эти факторы - резко меняет настроение, на его теле появляются необъяснимые синяки и раны, а среди знакомых — непонятные люди. Также «красным флагом» назвали интерес к контенту, который пропагандирует насилие, или нарушение закона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Получают травмы и инфекции

После неудачного падения можно остаться инвалидом, а исследуя подвалы подхватить инфекции, уверил заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии, врач – травматолог-ортопед ДРКБ Ленар Дзюменко. За лето в Татарстане зафиксировано уже 5–6 обращений, связанных именно с экстремальными увлечениями. Самое тяжёлое, с чем сталкиваются врачи — последствия руфинга. Дети прыгают по крышам, срываются, падают с высоты и получают сразу несколько травм - повреждения головного и спинного мозга, разрывы внутренних органов.

- Чаще всего здесь мы сталкиваемся с тяжёлыми последствиями, вплоть до летального исхода. Если ребёнок выживает — это почти всегда инвалидность, — отмечает спикер. — По поводу зацеперства и говорить, честно говоря, нечего. Здесь высоковольтное напряжение, электротравма. Она настолько сильно прожигает ткани, что спасти удаётся единицы из тысяч. Ожог получает не только большая площадь тела, но и внутренние органы. Ткани становятся нежизнеспособными, и здесь нет возможности что-либо сделать.

Не менее опасно и диггерство — исследование подземных коммуникаций и заброшенных сооружений грозит инфекциями - сальмонеллёзом, заболеваниями органов дыхания, порезами и травмами, которые могут стать жизнеугрожающими. А в случае сталкерства страдает психика.

- Дети зацикливаются, мысли преследуют их годами, иногда пожизненно. Лечение у психологов и психиатров — и далеко не всегда оно заканчивается благополучно, — констатировал врач.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Профилактика заносит в зону риска

При этом, отметила представитель Минобразования, риски одинаковы как для жителей города, так и села. В ответ на это в Татарстане перестроили систему профилактики — сделали упор на предупреждение. Одним из главных инструментов стал цифровой мониторинг — в республике начали отслеживать соцсети на предмет деструктивного контента. Тысячу страниц уже проанализировали. По программе «Продукт Сигнал» выявили 112 аккаунтов, 23 из них оказались с подтверждённым риском.

- В каждой школе назначен ответственный за мониторинг соцсетей. Все факты противоправного характера передаём в территориальные органы, — уточнила Асадуллина.

В школах республики работает и система раннего выявления детей, склонных к деструктивному поведению. Она включает социально-педагогическое и психологическое тестирование. По результатам прошлого года в Татарстане узнали, что в адресной профилактической работе нуждаются 5,5 процента детей. Всего в школах Татарстана учится более 512,5 тысяч человек.

- С 2022 года мы существенно изменили систему профилактики, в рамках которой были реализованы следующие ключевые меры. Внедрено новое положение об учетной политике. Сейчас на внутреннем контроле находится более 92 тысяч человек. Это не означает, что они все преступники. Это означает, что 92 с лишним тысячи детей нуждаются в нашем особом контроле, — подчеркнула спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Основная часть (80 тысяч человек) приходится на детей, которым требуется адресная помощь. «Это не плохие дети, хулиганы, а дети, которые нуждаются в немножко другом внимании», — объяснила Асадуллина. Еще 9 тысяч человек — школьники, нарушающие устав учебных заведений или имеющие поведенческие риски. Оставшиеся 2,4 тысячи детей уже привлекались к ответственности и состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Профилактика должна начинаться с родителей и с раннего детства. Ребёнку нужно объяснять, что безопасные экстремальные увлечения возможны только в специально оборудованных местах под контролем профессиональных тренеров, уверил Дзюменко. Например, именно так в Казани работает парк «Урам».

- Слово «безопасность» должно быть в головах у родителей, у детей и у всех, кто занимается экстремальными видами спорта. Помимо крыш и поездов, есть ещё ДТП — битбайки, самокаты, электросамокаты, велосипеды. Дети становятся участниками аварий и получают тяжёлые травмы. Наша первостепенная задача — создать безопасную среду и постоянно доносить это до каждого, — отметил спикер.

А что дальше?

Каждый выявленный факт правонарушения направляется в МВД, проверяется и передаётся в комиссию, где обсуждаются причины и вырабатываются рекомендации для нарушителей и всех субъектов профилактики, добавила секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Обсудили и судьбу подростков, которые уже совершили правонарушения. В Татарстане работают две спецшколы. Одна — федеральная, другая — республиканская открытого типа.

- Задача педагогов — дать ребёнку шанс на новую жизнь, чтобы он понимал: жить надо трудолюбиво. Есть хорошие примеры, когда ребята приезжают в гости и благодарят учителей, — рассказала Гарифуллина.В этих школах дети учатся, получают первые рабочие навыки, выезжают на соревнования и экскурсии. Их социализируют, а не изолируют.

В завершение представители комиссии призвали педагогов и родителей усилить контроль в летний период: «Дети расслабляются, и вы — большие помощники. Напоминайте о безопасности не только на водоёмах и дорогах, но и везде, где есть транспорт».