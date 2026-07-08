Пенсионеров пугают сбоями.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России мошенники начали активно использовать схему с надбавками к пенсии. Они под видом сотрудников Соцфонда или банковских служащих говорят пожилым, что произошел сбой в выплатах и положена июльская надбавка. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости.

При этом аферисты манипулируют новыми указами и намеренно торопят жертву. Настаивают на немедленной верификации персональных данных, просят назвать полные реквизиты банковских карт или передать проверочные коды из СМС.

Пенсионеров предупреждают: реальные представители государственных ведомств и банков никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию или коды из сообщений для начисления выплат.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без шести миллионов рублей. Женщина поверила, что ее деньги пытаются похитить.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.