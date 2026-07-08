Минцифры не будет вводить плату за иностранный трафик
Замминистра Лебедев опроверг появившуюся ранее информацию о таких планах.
В России не собираются брать с абонентов деньги за иностранный трафик. Об этом прямо заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Госдумы.
«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал он.
Ранее, в марте, Forbes писал, что министр цифрового развития Максут Шадаев просил операторов с 1 мая ввести плату за использование больше 15 гигабайт международного трафика в месяц. Речь шла примерно о 150 рублях за каждый лишний гигабайт, и мера обсуждалась в контексте борьбы с VPN-сервисами. Операторы тогда попросили отсрочку, сославшись на техническую неготовность биллинговых систем.
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