Цены на комбайны и тракторы самые разные - 15, 25, 50 миллионов рублей.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026» стартовала в Казани. Комбайнеры, тракторы и «КамАЗы» оценил раис Татарстана Рустам Минниханов.

На площадке объединили демонстрационные поля в 48 гектаров, выставочный комплекс и деловой форум.В экспозиции представили сельскохозяйственную технику ведущих производителей: «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», а также предприятий из Санкт-Петербурга, Татарстана и Беларуси — тракторы и комбайны. Ценовой диапазон техники варьируется от 15 до 50 миллионов рублей.

На выставке представлены самые разные вещи, связанные с сельским хозяйством: например, здесь есть емкости, мобильные установки и пожарные станции для установки на поле, оборудование для ухода за копытами животных, домики для телят из полиэфира, резиновые ковры для животноводческих ферм и ветеринарная фармацевтика.

Здесь же представлены и производители дронов. Например, один из них почти полностью, на 80 процентов, готовит технику из российских материалов.

- Мы сами производим дроны - ими обрабатывают поля, чтобы защищать растения, спасти урожай, - рассказал представитель «Транспорта будущего» Андрей Шилов.

Все представленные производители работают непосредственно с сельскохозяйственными предприятиями.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Ранее власти Татарстана заявили, что топлива в сельском хозяйстве достаточно. При этом уборочная кампания планируется во второй половине июля.

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