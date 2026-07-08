Минниханов оценил выставку сельхозтехники на «Агроволге»
Цены на комбайны и тракторы самые разные - 15, 25, 50 миллионов рублей.
Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026» стартовала в Казани. Комбайнеры, тракторы и «КамАЗы» оценил раис Татарстана Рустам Минниханов.
На площадке объединили демонстрационные поля в 48 гектаров, выставочный комплекс и деловой форум.В экспозиции представили сельскохозяйственную технику ведущих производителей: «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», а также предприятий из Санкт-Петербурга, Татарстана и Беларуси — тракторы и комбайны. Ценовой диапазон техники варьируется от 15 до 50 миллионов рублей.
На выставке представлены самые разные вещи, связанные с сельским хозяйством: например, здесь есть емкости, мобильные установки и пожарные станции для установки на поле, оборудование для ухода за копытами животных, домики для телят из полиэфира, резиновые ковры для животноводческих ферм и ветеринарная фармацевтика.
Здесь же представлены и производители дронов. Например, один из них почти полностью, на 80 процентов, готовит технику из российских материалов.
- Мы сами производим дроны - ими обрабатывают поля, чтобы защищать растения, спасти урожай, - рассказал представитель «Транспорта будущего» Андрей Шилов.
Все представленные производители работают непосредственно с сельскохозяйственными предприятиями.
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