Пока казанские власти рапортуют о готовности набережной озера Кабан на 70%, экологи негодуют. Прокуратура уже выявляла нарушения, а биолог Антон Бортяков считает, что стройка нанесла непоправимый вред экосистеме водоема.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В графике и без отставаний

Благоустройство полуторакилометрового участка новой набережной озера Нижний Кабан выполнено уже на 69 процентов. Об этом в ходе выездного совещания на строительной площадке сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров. Работы на одном из главных знаковых пространств столицы Татарстана идут в строгом соответствии с графиком. Финальной точкой первого этапа традиционно должно стать 30 августа — День республики и города. На реализацию масштабного проекта выделена утвержденная сумма в 1,5 миллиарда рублей.

- Мы идем по графику, отставаний нет. Оценивая текущую динамику, видим, что на объекте кипит работа. Строители монтируют деревянные ограждения, наполовину готовые. Укладывают гранитные ступени и готовят технические помещения для будущего фонтана, который планируют запустить в следующем году. Прогулочные дорожки из деревянного настила обустроены на треть. Также активно возводится новый многофункциональный муниципальный центр рядом со старым зданием театра имени Галиасгара Камала. Здесь горожане смогут комфортно проводить досуг, - поведал Шайнуров.

По его словам, параллельно со строительно-монтажными работами стартовал важнейший этап — озеленение. На набережной уже высадили около сотни крупномерных деревьев. Глава Комитета внешнего благоустройства Казани объяснил, что график посадок напрямую зависит от капризов погоды.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- В пасмурные и дождливые дни строители максимально оперативно высаживают крупные деревья. В солнечные и жаркие периоды этот процесс приостанавливают, переключаясь на высадку многолетников и кустарников. Всего на протяжении 1,5 километра береговой линии монтируется система автоматического полива, - уточнил Шайнуров.

Спикер добавил,что это обязательное правило для всех ответственных городских объектов. Растения выбирались неприхотливые, из местной флоры (влаголюбивые ивы, ольха), чтобы минимизировать затраты на дальнейшее содержание территории. Эффективность такого подхода уже доказана первой и второй очередями набережной, где зелень отлично прижилась.

Отдельно председатель Комитета развеял опасения экоактивистов и горожан по поводу состояния самого озера. Появление пены на воде, вызвавшее вопросы у жителей, оказалось временным технологическим процессом.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- У нас дорожки на сваях строятся таким образом, что насыпается обычный речной песок. При его отсыпке в воду естественно образуется пена. Никакого экологического ущерба водоему нет — надзорные органы неоднократно проводили проверки и не выявили нарушений. Позже этот песок изымается и увозится, — пояснил председатель Комитета.

Он также добавил, что городские службы работают в тесном контакте с министерством экологии Татарстана и внешними консультантами. Бережное отношение к природе строители доказали на деле: заметив на площадке птичьи гнезда, они полностью приостанавливали работы на этих участках и ждали, пока вылупится новое потомство. Лишь после этого рабочие возвращались к строительству.

Каким будет дендроплан третьей очереди набережной озера?

Институт развития городов Татарстана презентовал детальную концепцию озеленения нового участка набережной озера Нижний Кабан. О том, как третья очередь разделится на две уникальные зоны и почему ландшафтные дизайнеры решили сохранить природную «заросшесть» берега, рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Арина Петрова.

Новый полуторакилометровый участок набережной проектировался лучшими ландшафтными дизайнерами Казани при строгом контроле будущих балансодержателей территории. Его визуально и концептуально разделили на два принципиально разных отрезка.

- От площади Зайни Султана до улицы Ахтямова эта зона станет частью Старо-Татарской слободы. Здесь разобьют цветущий сад, который оживит набережную яркими красками. Помимо привычной зелени, высадят декоративные яблони, сирень, спирею и рябину, чтобы добавить саду разнообразие. От улицы Ахтямова до улицы Назарбаева, включая территорию заводов Крестовниковых и Александровых, концепция возникла после обсуждений с местными жителями. Горожане хотели сохранить аутентичную атмосферу уединенности и естественности этого места. Архитекторы планируют высадить ивы, черемуху и клены, чтобы создать ощущение природного оазиса в центре города, - отметила Петрова.

По словам специалиста, проект озеленения состоит из четырех уровней. Два из них уже активно воплощаются в жизнь. Первый уровень — это крупные деревья, второй — кустарники разных размеров. Третий уровень включает злаковые культуры и цветники, среди которых есть гортензии. Четвертый уровень — водные растения.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Сейчас деревья поливаются в ручном режиме. Как только завершится прокладка системы автоматического полива, мы начнем активно высаживать нижний ряд — кустарники, - пояснила руководитель департамента.

Она также отметила, что на Кабане уже стартовала высадка водных растений: коробки с ними установлены вдоль берега, а первые ростки мелких фракций уже начали пробиваться сквозь воду, что говорит об их успешной приживаемости. В ходе благоустройства берег полностью очистили от сорного американского клена, который признан вредителем городской структуры. Вместо него высаживают клен остролистный.

- Все новые растения — исключительно типичные для нашего региона виды. Их закупают в местных питомниках Татарстана и привозят на набережную с большими земляными комами, что гарантирует максимальную адаптацию дерева и его быструю приживаемость. Мы взаимодействуем с экологами очень плотно. Наш ландшафтный дизайнер — кандидат наук, человек, который знает об озеленении абсолютно всё. Он никогда в жизни не даст рекомендаций, способных навредить природе. Мы со всем трепетом и заботой относимся к этому берегу, - резюмировала Петрова.

Все существующие на берегу старые деревья, по ее словам, прошли жесткую диагностику Комитета внешнего благоустройства и специалистов с использованием специальной аппаратуры. Экспертиза подтвердила, что деревья здоровы, и в дальнейшем балансодержатели будут ухаживать за ними так же тщательно, как и за новыми посадками.

Юридический скандал?

Однако, строительные работы на полуторакилометровом участке берега озера Кабан стартовали с нарушениями регламентов. Прокуратура подтвердила: тяжелая техника зашла на объект в марте фактически «вслепую». У подрядчиков на тот момент отсутствовал утвержденный дендроплан, а массовая вырубка прибрежных деревьев велась по единому общему акту, напоминающему черновик, вместо положенных по закону подеревных разрешений с точными координатами.

Вторым серьезным ударом по закону стала несогласованная засыпка мелководья сотнями тонн речного песка. Захоронение донной экосистемы под инертным грунтом и последовавшее загрязнение воды глиняной взвесью надзорные органы признали незаконным нарушением природного баланса водоема.

Помимо экологического ущерба, ревизоры вскрыли колоссальные нарушения мер общественной безопасности и охраны труда. На протяжении долгого времени строительный периметр не имел элементарного ограждения. Жители Казани и туристы свободно и бесконтрольно гуляли прямо среди работающей строительной техники и открытых коммуникаций. Под давлением прокуратуры застройщика обязали не только ликвидировать песок со дна озера и выставить заборы, но и пойти на беспрецедентный шаг — полностью переписать архитектурный проект. Количество мостков над водой сократили, перенеся пешеходные дорожки на берег, чтобы хоть как-то спасти оставшийся биоценоз.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Конфликт между городскими властями и природоохранным сообществом перешел в юридическую плоскость еще весной. Как рассказал биолог, член Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков, первые жалобы в прокуратуру и МВД были направлены им еще в марте. Причина — полное отсутствие прозрачности.

- Работы начали, фактически не обсуждая с жителями ни план, ни сам проект, который существенно отличается от того, что предлагалось международными архитекторами ранее. Теперь здесь совсем другие подрядчики. А начали они с того, что вместе с вырубкой сорного американского клена выпилили больше десятка старовозрастных, крупных ив. Это были не просто деревья, это были деревья-патриархи, средообразующие объекты этого места, - заявил Бортяков.

Эколог подчеркивает: дикий берег Кабана со стороны Старо-Татарской слободы исторически уравновешивал противоположную, «хай-тек» сторону озера. Во время прошлых публичных слушаний город обещал сохранить этот природный уголок с его тропинками, соловьями и уточками, но обещание было проигнорировано. Взамен Казань получила очередной типовой настил. Но главный удар, по словам биолога, пришелся на ту часть экосистемы, которую горожане не видят — озерное дно. Прибрежную зону засыпали огромным количеством речного песка под будущие сваи, что повлекло за собой катастрофические последствия для фауны.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Песком погребли огромную площадь мелководья, из-за чего погибли бентосные организмы — донные фильтраторы, которые очищают воду, а также прибрежные растения. Этот ущерб до сих пор никто не посчитал. Более того, из этого песка вымывались глинистые частицы, образуя коричневую пену, которая долго плавала на поверхности. Эта взвесь забивает цедильный аппарат планктона в толще воды. Произошло массовое вторичное загрязнение озера, - объяснил эколог.

Бортяков признал, что сейчас, после проверок прокуратуры и вынесенных предписаний, большую часть песка со дна убрали. Однако воскресить уничтоженную флору и фауну это уже не поможет. Он также уточнил, что многие экологи придерживаются такого же мнения. Без дома остались две семьи ондатр, а тяжелая техника зашла на объект в самый пик сезона гнездования птиц. Символом этого разрушительного вмешательства стало гнездо птицы чомги, брошенное и одиноко плавающее на воде.

Комментируя заявления Института развития городов Татарстана о том, что для озеленения закупаются лучшие татарстанские деревья с закрытой корневой системой, Бортяков выражает крайний скепсис.

- Это очень красивые слова, но сказанные не вовремя. Если бы обсуждение шло в марте, мы бы заранее предъявили претензии к качеству посадочного материала. На бумаге у них закрытая корневая система, а на поверку привозят обрубленные корни под рогожей. Когда мы только выявили нарушения, никакого утвержденного дендроплана у строителей вообще не было, а акт на аварийные деревья был выписан один на всех, как черновик, без координат и подеревного описания болезней, - парирует биолог.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Критикует эксперт и сам выбор растений: высаживать остролистный клён в прибрежной зоне — биологическая ошибка, так как для него это неестественный биотоп. На берегу Кабана гораздо правильнее было бы высаживать пойменный дуб, местные виды ив или современные непылящие сорта тополей.

- Сейчас, когда дров уже наломали, можно говорить все что угодно, приводить карманных экологов, зависимых от властных структур, снимать красивые ролики, — резюмирует Бортяков.

Проект, как считает эколог, спешно гонят к 30 августа не в лучших традициях советских времен. В итоге мы теряем биологическое разнообразие и уничтожаем уникальный идентификационный код исторической Казани.