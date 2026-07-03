На участке будут восстанавливать коллектор ливневой канализации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани частично ограничат движение по улице Петра Витера. Там будут восстанавливать коллектор ливневой канализации после образовавшегося провала, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Проехать будет нельзя с 6 по 29 июля. Частично перекроют проезжую часть на участке от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани перекроют центр города из-за театрального фестиваля. Ограничения запланированы на 10 июля. Для движения закроют улицу Чернышевского на отрезке от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской и саму Кремлевскую от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

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