Почти на месяц перекроют улицу Петра Витера в Казани
На участке будут восстанавливать коллектор ливневой канализации.
В Казани частично ограничат движение по улице Петра Витера. Там будут восстанавливать коллектор ливневой канализации после образовавшегося провала, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Проехать будет нельзя с 6 по 29 июля. Частично перекроют проезжую часть на участке от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева. Водителей просят заранее планировать маршрут.
Ранее сообщалось, что в Казани перекроют центр города из-за театрального фестиваля. Ограничения запланированы на 10 июля. Для движения закроют улицу Чернышевского на отрезке от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской и саму Кремлевскую от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.