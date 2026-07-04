Анна Тимофеева: «Дерзость и нестандартные решения спасают пациентов»
Работа реаниматолога – это постоянная борьба за жизнь пациента, причём в очень короткие сроки. Так свою работу описывает «Врач года» в Татарстане.
В ежегодном татарстанском конкурсе «Ак чэчэклэр» в этом году особенно отметилась ДРКБ, выигравшая сразу в нескольких номинациях. Одно из главных достижений — титул «Врач года — 2026», который завоевала внештатный детский специалист — анестезиолог‑реаниматолог Минздрава Татарстана Анна Тимофеева.
Сама Анна Ярославовна до сих пор не верит в свою победу — для неё она стала по-настоящему неожиданной. По её словам, остальные претенденты на титул врача года — по-настоящему сильные врачи- и каждый из них достоин признания. Победительница подчёркивает: это заслуга не только её, но и всей команды ДРКБ — всех, кто ежедневно участвует в борьбе за жизнь пациентов.
Сразу после конкурса Тимофеева вновь приступила к своим ежедневным обязанностям. Сейчас, по её словам, особенно сложный период – проходит очень много операций, которые она не может пропустить. Несмотря на это, Анна Ярославовна нашла буквально полчаса на интервью, чтобы рассказать о своей непростой работе.
В реанимации происходит самая сильная борьба за пациента
- Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в медицину?
- С детства я очень часто болела, постоянно лежала в больницах, в стационарах в Чебоксарах и Москве. И с детства понимала, что самый добрый человек в мире — это детский врач — педиатр. Поэтому ещё в юном возрасте решила, что пойду в педиатрию. Но выбор в пользу реанимации случился уже ближе к концу шестого курса обучения в медицинском. Мы уже со второго курса ходили, дежурили во всех отделениях, в том числе в хирургии и травматологии. Тогда уже потихоньку все начали определять свой путь в профессии. Мне к концу обучения пришло осознание: именно в реанимации происходит самая сильная борьба за пациента. Это и определило мой путь.
- А как семья отреагировала на ваш выбор стать врачом?
- Семья очень положительно отреагировала, потому что в семье нет врачей: все преподаватели, учителя.
- Был ли в вашей жизни человек, который особенно повлиял на решение стать врачом или пойти в реанимацию?
- Да, самый главный человек на моём пути — это, наверное, Закиров Игорь Ильдусович, заведующий отделением реанимации. В основном именно благодаря ему я выбрала эту профессию, он был моим наставником. К сожалению, он ушёл в 2020 году. Он всегда учил мыслить нестандартно, нешаблонно. Это очень великий человек. Каждый раз в тяжелых ситуациях, во время сложного выбора я спрашиваю себя: «А как бы он поступил в этот момент?» Это мне очень помогает.
- Помните ли вы свой первый день в больнице?
- Первые два года я работала в Чебоксарах, потом Игорь Ильдусович позвал работать в Казань, в ДРКБ. Было очень волнительно. Первые дни детально не помню, но помню ощущения: первое время я боялась, что не справлюсь из-за недостатка знаний и опыта. В дальнейшем, с годами, становится легче. Но до сих пор есть страх, что мы не успеем. Самое главное для реаниматологов – это время. Для тяжёлых пациентов критически важен «золотой час».
До сих пор есть ощущение, что знаешь недостаточно, поэтому мы постоянно совершенствуемся. Проводим обучение в районах, мастер‑классы для скорой помощи, медицины катастроф, педиатров и реаниматологов медорганизаций Татарстана.
- Расскажите, пожалуйста, из чего складывается ваш типичный рабочий день?
- Каждое утро я приезжаю на работу примерно в 6:40, к 7 утра. Сначала распределяю врачей по точкам, задачам. Потом обхожу все реанимации, принимаю пациентов. Если есть сложные выезды по Татарстану, стараюсь сама выезжать на консультации. Нередко бывают ночные вызовы, особенно когда в ДРКБ большой поток тяжёлых пациентов и нужны дополнительные специалисты. И, конечно, я принимаю как врач, провожу консультации.
«Самое важное для меня — это когда после операции дети открывают глаза»
- Если бы нужно было сформулировать один-два принципа, которыми вы руководствуетесь в работе, что это было бы?
- Из принципов — это дерзость и наглость в борьбе за пациента.
- То есть поиск каких-то необычных решений?
- Да. Мы делаем так, как учил нас Игорь Ильдусович. Он говорил, что нужно мыслить нестандартно, чтобы находить новые решения, — всё это для того, чтобы спасти жизнь. Но, конечно, для этого надо много учиться, иметь большой опыт.
- Что самое важное для вас в работе?
- Самое важное для меня — это когда после операции дети открывают глаза, приходят в полное сознание и уходят на своих ногах. Каждый раз приходит осознание, что я на правильном пути и делаю правильное дело.
- А чем особенно гордитесь?
- Наверное, тем, что именно в реанимации нужно действовать здесь и сейчас, то есть без потери времени. Причём результат своих действий мы видим почти сразу. Это моменты, когда пациент открывает глаза или когда его состояние стабилизируется.
- Какой случай вам больше всего запомнился? Может быть, самый сложный, когда вы вышли и выдохнули?
- Таких случаев очень много. Из последних — это случай с Радмиром. Команда из ДРКБ, которая спасла его, выиграла в номинации «Уникальный случай». Я помню каждую операцию, все они могли привести к летальному исходу. Но врачи боролись до конца, никогда не опускали руки. Так мы работаем со всеми пациентами.
- Как справляетесь с эмоциональным напряжением? Со временем врачи либо «каменеют», либо, наоборот, переживают выгорание.
- Конечно, эмоциональное выгорание очень легко наступает. Но я стараюсь не впадать в депрессию, не уходить в это состояние. В этом мне помогает и мой коллектив. У нас работают очень хорошие врачи, медсёстры, санитарки, водители реанимобилей и медицины катастроф. На работе очень приятная обстановка, что очень важно.
Также я стараюсь не забирать домой «работу», эмоции. Пытаюсь отключаться. В этом очень помогает спорт, в том числе экстремальные виды: езда на мотоцикле, эндуро и прыжки с парашютом. И, конечно, поездки к родителям.
- Насколько сложно совмещать работу в медицине и обычную жизнь?
- Пока, наверное, очень сложно. Я постоянно в работе.
- А можно ли сказать, что вы пропускаете каждый случай через себя, или уже спокойнее относитесь?
- Все врачи, мои коллеги-реаниматологи, любой тяжёлый случай со смертельным исходом — всё пропускают через себя. К сожалению, от этого никуда не деться. Все переживают. Но, несмотря на это, у нас нет времени, скажем так, на раздумья. Надо идти вперёд, спасать других пациентов — всегда идти туда, где требуется помощь.
Что должен уметь врач сегодня?
- А какие сложности в современной медицине вы видите? В вашей специализации или вообще в целом, может, в системе?
- В моей специализации это внедрение новых технологий, цифровизация, к чему мы сейчас все идём. У нас, конечно, присутствуют экстракорпоральные методы: ЭКМО, гемодиализ и так далее, но, опять же, это не предел. Новые технологии появляются постоянно, и важно их осваивать, даже если бывает сложно.
- Какой совет вы дали бы студентам и начинающим врачам?
- Молодым специалистам не нужно бояться спрашивать у врачей, у профессоров, у медсестёр — у всех, у кого можно обучиться каким-нибудь лайфхакам, интересным вещам. Постоянно обучаться, читать зарубежную литературу, ездить на учёбу, на мастер-классы.
- Какими навыками, кроме медицинских, должен обладать реаниматолог?
- Должны присутствовать дисциплина и ответственность. А ещё, конечно, коммуникабельность и эмпатия. Нужно понимающе относиться и к детям, и к их родителям. Потому что самое сложное в нашей работе — это общение с родителями, когда состояние ребёнка тяжелое. Нужно донести до родителя, что доктора делают всё возможное.
Но самое главное — это ответственность. Ответственность за жизнь пациента, и неважно — ребёнок это или взрослый.
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