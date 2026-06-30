Впервые в стране ограничат число поступающих не только на «бюджет». Что еще изменится в сфере высшего образования и какие обновления придумали вузы республики — в материале.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если раньше прием на платные места в университетах страны был чуть ли не резиновым, с нового учебного года возможность поступления «для всех» закрыли. И это не единственное обновление. Рассказываем, что изменится в системе образования с сентября и что могут предложить абитуриентам вузы Татарстана.

На бюджет ждут 23 тысячи человек, на «платку» - 9,6

В новом учебном году для татарстанских абитуриентов откроют 23 346 бюджетных мест, рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Больше всего «бюджета» традиционно у КФУ — у них бесплатно смогут учиться 7,8 тысячи человек. Далее идут КНИТУ (4 тысячи) и КАИ – 2,7 тысячи. Также 1,9 тысячи мест откроется в КГЭУ, 1,3 — в КГАУ, 1,2 тысячи – в КГАСУ, 928 – в ПГУФКСиТ. Еще 3,4 тысячи распределят между собой другие вузы республики.

- Наибольшее количество бюджетных мест выделено на педагогику и инженерно-техническое направление. Это такие укрупненные группы, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика, химические технологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство. Данные распределения по направлениям подготовки в целом идентичны с прошлым учебным годом, — отметил Хадиуллин.

На «платку» при этом ждут всего 9655 человек — по сравнению с прошлым годом число упало практически в два раза, на 45 процентов. В государственных университетах открыто 4660 мест, что на 30% меньше, чем в прошлом году. В негосударственных вузах сокращение еще больше — там набор упал на 60%, до 4995 мест.

- С текущего года в российских вузах будут указывать предельное количество мест по ряду программ бакалавриата и специалитета. Это 28 направлений подготовки бакалавриата, 12 — специалитета, - объяснил причину такого уменьшения министр.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ограничения затронули в первую очередь гуманитарные и управленческие направления. Например, в 2026/2027 учебном году КФУ примет на «платку» максимум 5934 человека — это в первую очередь коснется направлений «Международные и политические науки», «Медиа и коммуникации», «Гуманитарные науки и сервис», а также отдельных специальностей в сфере здравоохранения и права.

- Мы не заметили особой проблемы с этой ситуацией, поскольку последние несколько лет мы взяли устойчивое направление на уменьшение количества мест, на уменьшение контингента, в том числе и в рамках платного приема. Все для того, чтобы поддерживать высокий уровень качества образования, возможности нашей инфраструктуры, - рассказала проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова.

А что же в итоге по стоимости обучения в татарстанских вузах? Например, в КФУ стоимость обучения выросла в среднем на 10-35 процентов, КНИТУ-КАИ подорожал на 12,5 тысячи рублей по всем направлениям, КГМУ — в среднем на 6 процентов. Правда, есть и исключение, это «Стоматология». Направление стало дороже на 17 процентов и достигло 450 тысяч. При этом министр Хадиуллин не смог сказать, насколько в среднем возросли цены на обучение в вузах республики.

- Каждый вуз определяет сам – это же право каждого университета. Пока у нас таких данных нет. Я не думаю, что стоимость платного обучения выросла в разы, - отметил он.

Также он напомнил, что в этом году количество платных мест в вузах республики сократилось на 45 процентов. «Они (вузы) будут координировать, регулировать, так сказать, я думаю, в пользу абитуриентов», — высказался спикер.

Особенности приема и что предлагают ВУЗы Татарстана

Министр образования и науки также перечислил особенности приемной кампании этого года. Во-первых, теперь подать документы теперь можно только через «Госуслуги», лично или почтой. Ограничили и выбор закончивших колледжи - выпускники могут сдавать внутренние экзамены только по профилю СПО, иначе нужен ЕГЭ. А целевые места публикуются на платформе «Работа в России». Изменения коснулись и обязательного выбора предметов. На инженерные специальности теперь принимают только с ЕГЭ по физике, для обучения на гуманитарном направлении можно будет выбирать между сдачей истории и обществознания, а еще со следующего года будущие учителя будут обязаны сдавать профильный предмет.

Что в этом году предлагают вузы Татарстана. КГЭУ в этом году набирает 2470 первокурсников — бюджетных мест стало на 300 больше. Энергоуниверситет обещает современное оборудование, оснащенные лаборатории и уже готовые к заселению общежития. Кроме того, ВУЗ вошел в рабочую группу Минэнерго по проекту «Русская инженерная школа» — студенты занимаются наукой, участвуют в стройотрядах, волонтерстве, спорте, творческих проектах. Средний проходной балл — 72. ПГУФКСиТ предлагает поступить на 1637 место (из них 622 — платные). Прием идет по всем уровням — от колледжа до аспирантуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

КАЗГиК набирает всего 450 новых студентов - платных мест всего 158. Для поступления нужно сдать ЕГЭ и творческие экзамены. Помогут стать студентом в институте культуры и портфолио - за него дают 10 баллов. Для детей-сирот, инвалидов и участников СВО предусмотрены отдельные квоты — не менее 10%. Также по квоте поступают Герои России, награжденные тремя орденами Мужества, дети и вдовы участников СВО. А еще у университета есть центр уникальных ремесел, театры, музеи, библиотеки, где студенты проходят практику. КГАСУ предлагает имеет 25 научно-образовательных центров, а еще кампус международного уровня. В этом году «приемка» в ВУЗе больше, чем всегда - учиться зовут сразу 1,2 тысячи ребят. КГМУ принимает 1739 будущих медиков - и практически всех, по целевому обучению. В университет продолжают поступать самые умные школьники и иностранцы.

КФУ откроет 7831 бюджетных мест, основными направлениями подготовки станут образование, педагогика, машиностроение, науки о земле, математика, механика, информатика, вычислительная техника. Продолжает казанский федеральный и прием за рубежом - в Джизаке и Каире. Целевая квота — 1284 места, это 17% приема. Аграрный университет предлагает поступить 3,5 тысяче человек. Бюджетных мест много — почти 1,5 тысячи. Чаще всего в ВУЗе учатся на ветеринаров и агрономов. Выгодно выходит учиться высокобальникам — они получают выплаты, и целевикам — им дают бесплатное общежитие и индивидуальный график, чтобы совмещать учебу с работой. КНИТУ-КАИ сильно вырос по программам специалитета, предлагает выплаты для высокобальников и готовую инфраструктуру.