Общество
30 июня 19:29
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Правила определения расходов на ремонт по ОСАГО меняет ЦБ

Средняя выплата должна вырасти на 10%.

Правила определения расходов на ремонт по ОСАГО меняет ЦБ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 11 июля начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов, которые используются при расчете выплат по ОСАГО. Средняя выплата благодаря этому должна вырасти на 10%, заявили в Центробанке.

При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Также был изменен учет затрат на детали одноразового использования, к примеру на уплотнители и наклейки. Их будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Пока что лимит составляет не более 2% от цены заменяемых запчастей.

Сами редакции справочников с учетом нововведений утвердят в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что все сложности с запуском проверки ОСАГО по дорожным камерам нужно устранить к 1 октября. Система должна отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители без ОСАГО начнут получать штрафы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.