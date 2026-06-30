Средняя выплата должна вырасти на 10%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 11 июля начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов, которые используются при расчете выплат по ОСАГО. Средняя выплата благодаря этому должна вырасти на 10%, заявили в Центробанке.

При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Также был изменен учет затрат на детали одноразового использования, к примеру на уплотнители и наклейки. Их будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Пока что лимит составляет не более 2% от цены заменяемых запчастей.

Сами редакции справочников с учетом нововведений утвердят в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что все сложности с запуском проверки ОСАГО по дорожным камерам нужно устранить к 1 октября. Система должна отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители без ОСАГО начнут получать штрафы.

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