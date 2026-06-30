Правила определения расходов на ремонт по ОСАГО меняет ЦБ
Средняя выплата должна вырасти на 10%.
С 11 июля начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов, которые используются при расчете выплат по ОСАГО. Средняя выплата благодаря этому должна вырасти на 10%, заявили в Центробанке.
При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.
Также был изменен учет затрат на детали одноразового использования, к примеру на уплотнители и наклейки. Их будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Пока что лимит составляет не более 2% от цены заменяемых запчастей.
Сами редакции справочников с учетом нововведений утвердят в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что все сложности с запуском проверки ОСАГО по дорожным камерам нужно устранить к 1 октября. Система должна отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители без ОСАГО начнут получать штрафы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.