Продолжаются работы на социальных объектах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как идет капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, рассказал на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам докладчика, ремонт 63 общеобразовательных организаций на сегодня выполнен на 69%, школьных пищеблоков – на 41%, детских садов - на 77%, ресурсных центров - на 79%, общежитий – на 66%.

Идут работы в медицинских стационарах. За последние полмесяца завершен ремонт сразу пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Эта программа успешно завершена, как и капремонт пунктов раздачи детского молочного питания.

Из подростковых клубов работы продолжаются только в Бавлинском районе. Ремонт молодежных центров выполнен на 81%, сельских домов культуры - на 67%, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, в этом году в программу попали 813 домов в 41 муниципальном образовании. Завершены работы в 74 из них.

Ранее мы писали, что Метшин проверил строящийся конноспортивный комплекс в Мирном. Строительство завершено на 80 процентов.

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