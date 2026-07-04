Общество
4 июля 19:25
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«Вечерняя Казань»

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Капитальный ремонт в Татарстане завершен в 74 многоквартирных домах

Продолжаются работы на социальных объектах.

Капитальный ремонт в Татарстане завершен в 74 многоквартирных домах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как идет капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, рассказал на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.  

По словам докладчика, ремонт 63 общеобразовательных организаций на сегодня выполнен на 69%, школьных пищеблоков – на 41%, детских садов - на 77%, ресурсных центров - на 79%, общежитий – на 66%.

Идут работы в медицинских стационарах. За последние полмесяца завершен ремонт сразу пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Эта программа успешно завершена, как и капремонт пунктов раздачи детского молочного питания.  

Из подростковых клубов работы продолжаются только в Бавлинском районе. Ремонт молодежных центров выполнен на 81%, сельских домов культуры - на 67%, пишет пресс-служба раиса Татарстана.  

Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, в этом году в программу попали 813 домов в 41 муниципальном образовании. Завершены работы в 74 из них.

Ранее мы писали, что Метшин проверил строящийся конноспортивный комплекс в Мирном. Строительство завершено на 80 процентов.

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