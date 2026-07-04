Сильный ветер принесет в Татарстан дождь и грозу
Жителям республики советуют быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.
Татарстанцев предупредили о предстоящем изменении погоды. О том, что нас ждет, рассказали в Главном управлении МЧС России по республике.
Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Вечером 4 июля, ночью и днём 5 июля местами пройдут град, сильный дождь и грозы.
В МЧС рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач и быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.
«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», - напомнили в ведомстве.
Ранее мы писали, что Эль-Ниньо вряд ли принесет в Россию аномально теплую зиму. Сибирский антициклон может перекрыть эффект этого климатического явления.
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