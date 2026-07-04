Сибирский антициклон может перекрыть эффект этого климатического явления.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана - Эль-Ниньо, начавшееся в июне 2026 года, не стоит воспринимать как стихийное бедствие, поделилась с «КП» доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дарья Гущина.

- Эль-Ниньо - это циклический процесс, который можно прогнозировать заранее, мы можем предупредить о нем заблаговременно, за 9 месяцев. Безусловно, ущерб от него есть, но можно заранее принять меры, отрегулировать экономические потоки, чтобы помочь пострадавшим регионам. За последние 50 лет было три Супер-Эль-Ниньо: в 1982—1983, 1997—1998 и в 2015—2016 годах. Какой-то глобальной катастрофы при этом не случилось, - напомнила эксперт историю.

По словам Гущиной, его влияние на погоду в Европе будет ощущаться к концу нынешнего года. Как говорят данные отдельных моделей, аномалия температуры в экваториальной полосе Тихого океана может превысить 3 градуса, у побережья - выше 5, что очень много.

Что же касается России, на ее территории вполне может сформироваться очень сильный, интенсивный сибирский антициклон, который даст сильные морозы в Сибири и даже в европейской части России.

- Влияние сибирского антициклона перекроет эффект от Эль-Ниньо, и в итоге мы получим зиму не более тёплую, а более холодную. В умеренных широтах таких разнонаправленных климатических событий много, эффекты от них сложнее просчитывать, чем в тропиках, - констатировала специалист.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы и принесет аномальную погоду. Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях Мирового океана.

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