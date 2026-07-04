Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы и принесет аномальную погоду
Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях Мирового океана.
С июля по сентябрь метеоявление Эль-Ниньо перейдет к сильной фазе, его формирование уже началось в тропической части Тихого океана. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.
Явление принесет с собой повышение температуры поверхности воды Тихого океана — аномалии превысят два градуса. Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях. В Южной Европе количество осадков превысит норму, в то время как в Северной их уровень снизится. Однако для этой части континента прогнозы могут быть неточными, подчеркивают в ВМО.
Потепление также ожидается в Индийском океане и тропической Атлантике. Явление затронет территорию Африки, Австралии, Центральной и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо может привести к дефициту сахара. Под угрозой окажутся находящиеся в Индии и Таиланде тростники.
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