Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях Мирового океана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С июля по сентябрь метеоявление Эль-Ниньо перейдет к сильной фазе, его формирование уже началось в тропической части Тихого океана. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Явление принесет с собой повышение температуры поверхности воды Тихого океана — аномалии превысят два градуса. Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях. В Южной Европе количество осадков превысит норму, в то время как в Северной их уровень снизится. Однако для этой части континента прогнозы могут быть неточными, подчеркивают в ВМО.

Потепление также ожидается в Индийском океане и тропической Атлантике. Явление затронет территорию Африки, Австралии, Центральной и Южной Америки.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо может привести к дефициту сахара. Под угрозой окажутся находящиеся в Индии и Таиланде тростники.

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