Пенсионерам в России намерены выплачивать «зарплату» за уход за внуками
Ежемесячное пособие положено пожилым, воспитывающим детей до трех лет.
В Госдуму внесут законопроект о введении новой выплаты пенсионерам, которые занимаются воспитанием ребенка до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.
Размер «зарплаты» планируется установить в размере минимального размера оплаты труда по региону. Выплату предполагается назначать при условии, если родители не вышли в декрет, а сам ребенок находится на полном обеспечении государства.
Такую же сумму намерены назначить безработным родителям с ребенком до трех лет. Как пояснил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, на данный момент пособие по безработице можно получать только в течение 3—6 месяцев, но этого срока не хватает для трудоустройства.
Ранее сообщалось, что возраст, по достижении которого назначается надбавка к пенсии, хотят снизить в России до 70 лет. Размер выплаты должен увеличиваться поэтапно — раз в десятилетие, считают авторы инициативы.
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