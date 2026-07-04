Например, без этого документа не обойтись, если требуется исправить ошибки в фамилии, имени или отчестве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После получения паспорта свидетельство о рождении остается важным документом для жителей России, так как некоторые данные фиксируются только в этом документе. Один из случаев — установление родства, ведь только в свидетельстве указана информация об отце и матери. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Свидетельство также необходимо при получении наследства, поскольку в данной процедуре требуется подтверждение родства даже в отношении сестер, братьев и других членов семьи. Третий вариант — оформление дарственной, поскольку в случае получения подарка от родственников налогом имущество не облагается. Также свидетельство необходимо при оформлении пенсии, в частности по потере кормильца. Документ необходим и при потере паспорта.

«Если потерян или похищен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, то органы, выдающие документ повторно, могут потребовать представить документы, подтверждающие личность заявителя», — приводит слова Машарова ТАСС.

Без свидетельства также не обойтись, если требуется исправить ошибки в фамилии, имени или отчестве. Если документ потерян, восстановить его можно, обратившись в ЗАГС или МФЦ. Также есть возможность подать заявление через «Госуслуги».

Ранее в силу вступил новый приказ МВД, согласно которому с регистрации будут снимать тех, кто живет в помещении фиктивно. На практике нововведение затронет тех, кто давно съехал, но по документам все еще живет по старому адресу.

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