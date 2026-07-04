В сообщениях мошенников о нарушении тишины содержится опасная ссылка
Новая схема обмана рассчитана на любопытных.
Мошенники взяли на вооружение новый способ обмана россиян. Они присылают им сообщения о нарушении тишины, внутри которых находится опасная ссылка, рассказал РИА Новости руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
- В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка, — цитирует агентство Соловьева.
Как поделился эксперт, на эту схему могут попасться не только любопытные, но и те, кто хочет доказать, что непричастен к нарушению режима, которое якобы было.
Ранее мы писали, что мошенники начали обманывать россиян на поддельных сайтах Roblox. Жертвам предлагают 1000 робуксов, после чего взламывают их аккаунты.
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