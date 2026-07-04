Общество
4 июля 15:29
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«Вечерняя Казань»

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В сообщениях мошенников о нарушении тишины содержится опасная ссылка

Новая схема обмана рассчитана на любопытных.

В сообщениях мошенников о нарушении тишины содержится опасная ссылка

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники взяли на вооружение новый способ обмана россиян. Они присылают им сообщения о нарушении тишины, внутри которых находится  опасная ссылка, рассказал РИА Новости руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

- В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка, — цитирует агентство Соловьева.  

Как поделился эксперт, на эту схему могут попасться не только любопытные, но и те, кто хочет доказать, что непричастен к нарушению режима, которое якобы было.

Ранее мы писали, что мошенники начали обманывать россиян на поддельных сайтах Roblox. Жертвам предлагают 1000 робуксов, после чего взламывают их аккаунты.

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