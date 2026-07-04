Вопрос о выходном дне в праздник 8 июля обсуждается в России
День семьи предложили сделать нерабочим днем только для многодетных родителей, но технически это реализовать не получится.
День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, хотят сделать нерабочим для всех жителей. Такое предложение выдвинул заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит ТАСС.
Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать 8 июля выходным только для многодетных родителей, однако Онищенко с такой позицией не согласился. Ввести разный график для разных категорий жителей технически невозможно, но ведь и для молодых людей, которые собираются построить семью, дополнительный праздник окажется полезным. Этот день также следует посвятить воспитанию и пропаганде многодетности, добавил академик РАН.
Ранее сообщалось, что более 100 пар из Татарстана решили зарегистрировать свой союз именно 8 июля. Помимо «Чаши» в этот день в Казани откроют еще две площадки на базе филиалов Национального музея.
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