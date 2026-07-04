Общество
4 июля 13:16
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов посетил татарские подворья и Сабантуй в Мордовии

Раис отметил, что праздник 4 июля отмечается в 62 регионах России и в 40 зарубежных странах.

Минниханов посетил татарские подворья и Сабантуй в Мордовии

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время рабочей поездки в Мордовию раис Татарстана Рустам Минниханов стал гостем национального праздника Сабантуй. Совместно с главой соседнего региона Артемом Здуновым они навестили подворья Лямбирского района, где проживает большое число татар, а также Дом культуры в селе Аксеново. Он является центром развития народного творчества, в том числе татарской культуры. На базе ДК функционирует 10 клубов, один из которых — ансамбль «Ляйсан». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В Аксеново главы регионов также возложили цветы к памятнику Воинам боевых действий, почтив память погибших в годы войны. Также Минниханов и Здунов посетили татарское подворье Нурлатского муниципального района Татарстана.

Как отметил раис Татарстана, Сабантуй 4 июля отмечается в 62 регионах России и в 40 зарубежных странах. Непосредственно в Мордовии существует 50 татарских сел, действует три общественных организации.

Ранее во время рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов посетил Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина. Раис обсудил с  руководством учреждения применение передовых научных разработок в области черной металлургии на предприятиях Татарстана.

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