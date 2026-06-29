Возраст надбавки к пенсии намерены снизить до 70 лет в России
Депутаты считают, что размер выплаты должен увеличиваться поэтапно — раз в десятилетие.
Пожилые жители России могут начать получать надбавку к страховым пенсионным выплатам на 10 лет раньше — соответствующий возраст предложили снизить с 80 до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Он отметил, что размер выплаты должен увеличиваться поэтапно — раз в десятилетие, что позволит поддерживать и долгожителей. Возраст, по мнению Нилова, требует дополнительной помощи и внимания, которые не входят в уже существующие меры. Более того, подобная инициатива решила бы часть определенных насущных проблем.
Ранее сообщалось, что разница в пенсиях у работающих и неработающих россиян сократилась на 30 процентов. Разрыв составил всего 2 118 рублей.
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