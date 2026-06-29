Общество
29 июня 09:47
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Возраст надбавки к пенсии намерены снизить до 70 лет в России

Депутаты считают, что размер выплаты должен увеличиваться поэтапно — раз в десятилетие.

Возраст надбавки к пенсии намерены снизить до 70 лет в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пожилые жители России могут начать получать надбавку к страховым пенсионным выплатам на 10 лет раньше — соответствующий возраст предложили снизить с 80 до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он отметил, что размер выплаты должен увеличиваться поэтапно — раз в десятилетие, что позволит поддерживать и долгожителей. Возраст, по мнению Нилова, требует дополнительной помощи и внимания, которые не входят в уже существующие меры. Более того, подобная инициатива решила бы часть определенных насущных проблем.

Ранее сообщалось, что разница в пенсиях у работающих и неработающих россиян сократилась на 30 процентов. Разрыв составил всего 2 118 рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Татарстана взыскал 1 миллион рублей в пользу пострадавшего подростка

Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.