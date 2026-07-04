Визовые центры Кипра возобновят прием документов в России
Оформление разрешения на въезд приостановили 13 июня из-за прекращения договора посольства республики с компанией-оператором.
С 6 июля в России продолжится работа визовых центров Кипра. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу посольства республики в Москве.
Сервисный сбор за подачу документов установлен в размере пяти евро. Визовый сбор для детей от шести до 12 лет составит 45 евро, а для заявителей старше 12 лет — 90 евро.
Напомним, что подачу документов приостановили с 13 июня из-за прекращения договора Кипра с компанией-оператором визовых центров BLS International. Документы в течение месяца принимались в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
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