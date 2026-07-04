Если задолженность не будет погашена, машины выставят на торги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После того как одна из организаций в Татарстане задолжала более 120 миллионов рублей, судебные приставы Вахитовского районного отделения Казани арестовали 25 единиц спецтехники, включая экскаваторы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Татарстану, специально прилетевший из Челябинска взыскатель указал местонахождение техники. Судебные приставы-исполнители, выехав на базу рекультивации земель на иловых полях Волги, составили акт описи и ареста имущества.

Если руководитель фирмы не погасит долг, арестованную технику оценят и выставят на торги, а вырученные от продажи деньги пойдут на погашение задолженности, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что задолжавшего по алиментам 1,4 миллиона рублей татарстанца приговорили к работам. 10 процентов зарплаты будет удерживаться.

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