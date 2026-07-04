Из-за долга в 120 миллионов фирма в Татарстане осталась без 25 единиц техники
Если задолженность не будет погашена, машины выставят на торги.
После того как одна из организаций в Татарстане задолжала более 120 миллионов рублей, судебные приставы Вахитовского районного отделения Казани арестовали 25 единиц спецтехники, включая экскаваторы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Татарстану, специально прилетевший из Челябинска взыскатель указал местонахождение техники. Судебные приставы-исполнители, выехав на базу рекультивации земель на иловых полях Волги, составили акт описи и ареста имущества.
Если руководитель фирмы не погасит долг, арестованную технику оценят и выставят на торги, а вырученные от продажи деньги пойдут на погашение задолженности, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что задолжавшего по алиментам 1,4 миллиона рублей татарстанца приговорили к работам. 10 процентов зарплаты будет удерживаться.
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