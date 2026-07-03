Раис подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с этой республикой.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Рустам Минниханов, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба посетили праздник Сабантуй в городе Сухум. Нашу республику на этом празднике представил Актанышский район.

На набережной Махаджиров, где прошел Сабантуй, установили татарский деревянный дом и мечеть. Кроме того, здесь были тематические павильоны с изделиями декоративно-прикладного творчества и посвящённые истории, быту и культуре татарского народа экспозиции.

Гости побывали на основных праздничных площадках, посмотрели выставку традиционных народных промыслов и состязания по борьбе на поясах.

Поздравляя сухумцев и гостей города с праздником, Рустам Минниханов поблагодарил руководство Абхазии за содействие в его организации и радушный прием и подчеркнул, что Татарстан заинтересован во всестороннем развитии партнерских связей в торгово-экономической сфере, туризме, образовании, спорте и других направлениях.

На празднике Рустам Минниханов вручил государственные награды Татарстана активистам татарских общественных организаций в Абхазии, сообщает его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Татарстан и еще два региона России помогли Абхазии построить набережную. Общая площадь участка превысила семь тысяч «квадратов».

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