Общество
4 июля 00:15
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«Вечерняя Казань»

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Росреестр Татарстана: «Веранда учитывается в общей площади жилого дома»

Это помещение будет указано в выписке из ЕГРН.

Росреестр Татарстана: «Веранда учитывается в общей площади жилого дома»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцы поинтересовались, является ли веранда частью жилого помещения. Ответ на этот вопрос дали эксперты Росреестра республики.  

Как пояснила государственный регистратор отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость №2 Юлия Симонова, площадь жилого или нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.  

В площадь этажа жилого здания входят площади балконов, лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.  

Таким образом, неотапливаемая веранда будет учитываться в общей площади жилого дома и будет указана в выписке из ЕГРН, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сохранить единое пособие при наличии 2 квартир намерены в России. Многодетные семьи по действующим правилам теряют господдержку после покупки второго жилья, предназначающегося для ребенка после совершеннолетия.

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