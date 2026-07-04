Росреестр Татарстана: «Веранда учитывается в общей площади жилого дома»
Это помещение будет указано в выписке из ЕГРН.
Татарстанцы поинтересовались, является ли веранда частью жилого помещения. Ответ на этот вопрос дали эксперты Росреестра республики.
Как пояснила государственный регистратор отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость №2 Юлия Симонова, площадь жилого или нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.
В площадь этажа жилого здания входят площади балконов, лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
Таким образом, неотапливаемая веранда будет учитываться в общей площади жилого дома и будет указана в выписке из ЕГРН, сообщили в ведомстве.
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