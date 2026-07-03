Общество
3 июля 22:19
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан выделит 300 миллионов для привлечения врачей из других регионов

Власти республики намерены повысить доступность медицинской помощи для жителей.

Татарстан выделит 300 миллионов для привлечения врачей из других регионов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

300 миллионов рублей, которые выделят дополнительно власти Татарстана, направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей, переехавшим в республику из других регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья, проинформировали в пресс-службе Минфина РТ.  

Выплаты полагаются специалистам, которые устроятся на работу в медучреждения, подведомственные министерству здравоохранения республики.  

Предпринимаемые республикой меры должны привлечь кадры и повысить доступность медицинской помощи для татарстанцев, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению. Женщина уже практически вернулась к привычной жизни.

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