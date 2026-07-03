Власти республики намерены повысить доступность медицинской помощи для жителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

300 миллионов рублей, которые выделят дополнительно власти Татарстана, направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей, переехавшим в республику из других регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья, проинформировали в пресс-службе Минфина РТ.

Выплаты полагаются специалистам, которые устроятся на работу в медучреждения, подведомственные министерству здравоохранения республики.

Предпринимаемые республикой меры должны привлечь кадры и повысить доступность медицинской помощи для татарстанцев, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению. Женщина уже практически вернулась к привычной жизни.

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