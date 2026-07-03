Татарстан выделит 300 миллионов для привлечения врачей из других регионов
Власти республики намерены повысить доступность медицинской помощи для жителей.
300 миллионов рублей, которые выделят дополнительно власти Татарстана, направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей, переехавшим в республику из других регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья, проинформировали в пресс-службе Минфина РТ.
Выплаты полагаются специалистам, которые устроятся на работу в медучреждения, подведомственные министерству здравоохранения республики.
Предпринимаемые республикой меры должны привлечь кадры и повысить доступность медицинской помощи для татарстанцев, подчеркнули в ведомстве.
Ранее мы писали, что благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению. Женщина уже практически вернулась к привычной жизни.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.