Шамиль Мингазов признан виновным в мошенничестве на 6 миллионов рублей. Но по второму эпизоду, связанному со злоупотреблением, вышел сухим из воды по причине истекших сроков.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский районный суд Казани завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Заинский сахар» Шамиля Мингазова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Судья Артем Идрисов приговорил Мингазова к лишению свободы сроком на 4 года, однако наказание можно считать условным. Преследование по эпизоду со злоупотреблением решено прекратить в связи с истечением срока давности.

Согласно версии следствия, Шамиль Мингазов, будучи руководителем комбината, распорядился оформить фиктивные сделки по реализации сахара. Покупателями выступили две подконтрольные Мингазову компании: «Энергоснабкомплект» (учредителем является родственница подсудимого) и «ЛегендАрго». Документацию по сделкам передали в ФНС, что позволило незаконно возместить НДС на сумму около 6 миллионов рублей.

Эпизод со злоупотреблением полномочий связан с продажей сахара той же аффилированной компании «Энергоснабкомплект». Силовики уверены, что сделки проходили по заниженной стоимости. Это ударило по бюджету «Заинского сахара» с причинением ущерба на 112 миллионов рублей. Оба преступления были совершены в период с 2015 по 2017 год. Свою вину подсудимый не признавал ни в ходе предварительного следствия, ни на суде.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

По уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении Мингазова задержали в 2021 году. Тогда экс-руководителя «Заинского сахара» отправили под арест, однако адвокат Данил Мишин оспорил это решение в Верховном суде РТ. Судебное разбирательство в Вахитовском райсуде Казани стартовало в октябре 2022 года.

Отметим, что под прицел силовиков Шамиль Мингазов попадает не впервые. В марте 2020 года Заинский горсуд выносил обвинительный приговор экс-директору комбината. Тогда Мингазов, его заместитель Сагидулла Халиулин и пятеро работников «Заинского сахара» проходили по статье о растрате в крупном размере. Сам же руководитель дополнительно обвинялся в нескольких эпизодах коммерческого подкупа и легализации доходов, однако по ним был оправдан.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Судебный процесс длился около полугода, результатом стал обвинительный приговор всем шестерым подсудимым. Прокуратуре удалось доказать растрату сырья «Заинского сахара» на сумму около 50 миллионов рублей. Поскольку ущерб предприятию был полностью возмещен, Шамиль Мингазов получил 4 года и 6 месяцев условно. Другие экс-работники комбината также отделались условным наказанием.

По данным СМИ, Шамиль Мингазов ранее был женат на дочери генерального директора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева. «Заинским сахаром» Мингазов руководил с 2014 по 2017 год. Само предприятие, согласно данным издания Forbes, принадлежит холдингу «Агросила», владельцем которой значится тот же бывший тесть Фардиев. На 2022 год стоимость холдинга оценивалась в 17,3 миллиарда рублей.