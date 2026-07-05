Происшествия
5 июля 17:14
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«Вечерняя Казань»

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Маньяк, убивший девочку под Петербургом, снял 1 млн и пытался уехать из России

Федора Мехнина поймали, он признал вину.

Маньяк, убивший девочку под Петербургом, снял 1 млн и пытался уехать из России

Автор фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Признавший вину в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Фёдор Мехнин пытался покинуть Россию, сняв перед этим свыше 1 миллиона рублей накоплений. Об этом сообщает Baza.

Убивая девочку, Мехнин после 29 ударов ножом стягивал ей шею лямкой от рюкзака, пока она не перестала подавать признаков жизни. Затем он отправился в отделение банка, забрав оттуда накопления. С ними он планировал отправиться за границу, но его задержали.

Суд арестовал Мехнина на время следствия.

Напомним, что тело школьницы обнаружили в лесу под Тосно со множественными колото-резаными ранениями на шее и признаками сексуального насилия. Она отправилась за грибами из СНТ до поляны в лесу и попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали на вокзале Гатчины Ленинградской области, им оказался ранее судимый житель Тосненского района Ленобласти.

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