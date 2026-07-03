Происшествия
3 июля 17:11
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Ленобласти ищут маньяка, убившего 12-летнюю девочку

На шее убитой криминалисты нашли колото-резаные раны.

В Ленобласти ищут маньяка, убившего 12-летнюю девочку

Автор фото: соцсети

В Ленинаградской области под Тосно было найдено тело 12-летней девочки. Школьницу жестоко убили. На ее шее обнаружены колото-резаные ранения, пишет Baza.

Предварительно, есть признаки сексуального насилия. Путь девочки уже установлен. Она пошла за грибами из СНТ до знакомой ей поляны в лесу. На одном из участков маршрута попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Труп обнаружили на опушке леса в километре от жилых построек. Подозеваемого ищут, сообщили в СК Ленобласти.

Ранее сообщалось, что убийцу девятилетнего мальчика в Петербурге признали вменяемым. Тело ребенка еще в феврале нашли в замерзшем водоеме со связанными скотчем руками и ногами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Главу Минздрава Татарстана решили не наказывать из-за лекарства для пациентки

Решение принял суд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.