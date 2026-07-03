В Ленобласти ищут маньяка, убившего 12-летнюю девочку
На шее убитой криминалисты нашли колото-резаные раны.
В Ленинаградской области под Тосно было найдено тело 12-летней девочки. Школьницу жестоко убили. На ее шее обнаружены колото-резаные ранения, пишет Baza.
Предварительно, есть признаки сексуального насилия. Путь девочки уже установлен. Она пошла за грибами из СНТ до знакомой ей поляны в лесу. На одном из участков маршрута попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Труп обнаружили на опушке леса в километре от жилых построек. Подозеваемого ищут, сообщили в СК Ленобласти.
Ранее сообщалось, что убийцу девятилетнего мальчика в Петербурге признали вменяемым. Тело ребенка еще в феврале нашли в замерзшем водоеме со связанными скотчем руками и ногами.
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