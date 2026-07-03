На шее убитой криминалисты нашли колото-резаные раны.

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В Ленинаградской области под Тосно было найдено тело 12-летней девочки. Школьницу жестоко убили. На ее шее обнаружены колото-резаные ранения, пишет Baza.

Предварительно, есть признаки сексуального насилия. Путь девочки уже установлен. Она пошла за грибами из СНТ до знакомой ей поляны в лесу. На одном из участков маршрута попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Труп обнаружили на опушке леса в километре от жилых построек. Подозеваемого ищут, сообщили в СК Ленобласти.

Ранее сообщалось, что убийцу девятилетнего мальчика в Петербурге признали вменяемым. Тело ребенка еще в феврале нашли в замерзшем водоеме со связанными скотчем руками и ногами.

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