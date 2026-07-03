Происшествия
3 июля 12:23
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«Вечерняя Казань»

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Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве

К чиновнику были претензии на протяжении всех лет работы.

Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве

Автор фото: kremlin.ru

Экс-руководитель Росавиации Александра Нерадько задержан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пишет Mash, ссылаясь на источник.

Нерадько возглавлял федеральное ведомство с 2009 по 2023 год. И, как пишет телеграм-канал, на протяжении всего времени работы к нему были претензии от контролирующих органов. Якобы главе Росавиации вменяли снижение критериев подготовки пилотов. Из-за этого были аннулированы летные свидетельства двух высших учебных заведений.

Официальные представления о необходимости снятия Нерадько с занимаемой должности ранее регулярно направлялись из Генпрокуратуры России.

В прошлом году был задержан его бывший зам Сергей Тимошенко. Его обвинили в получении крупных взяток от бизнеса. По версии следствия, он курировал в регионе строительство и капремонт социально-значимых объектов и получил от бизнесменов за покровительство свыше четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что при получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района. Установлено, что военнослужащий передал через посредников незаконное вознаграждение для последующей передачи должностным лицам. Возбуждено уголовное дело.

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