Происшествия
3 июля 10:51
Автор материала:
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Степан Белоенко

Журналист

Экс-гендиректор «Заинского сахара» Мингазов получил срок за мошенничество

Мужчина организовал несколько фиктивных сделок, позволивших похитить сэкономленный НДС. Общий ущерб предприятию и бюджету около 118 миллионов рублей.

Экс-гендиректор «Заинского сахара» Мингазов получил срок за мошенничество

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский районный суд Казани вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «Заинского сахара» Шамиля Мингазова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил наказание Мингазову в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года.

По версии следствия, Мингазов, будучи руководителем «Заинского сахара», распорядился оформить фиктивные сделки, что позволило сэкономить на уплате НДС на сумму шесть миллионов рублей. Эти деньги, полагает обвинение, гендиректор присвоил. Кроме того, в период его работы предприятие реализовывало продукцию по заниженной стоимости нескольким фирмам, аффилированным Мингазову. Сахар продавался по заниженной стоимости, что привело к ущербу на 112 миллионов рублей.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Это не первый приговор для Шамиля Мингазова, который, к слову, приходится бывшим зятем гендиректора «Сетевой компании» Ильшату Фардиеву. В 2020 году следствию удалось доказать растрату сырья «Заинского сахара» на несколько миллионов. Тогда его приговорили к 4 годам условно.

Ранее мы писали, что за рецидив с избиением фельдшеров казанцу грозит тюремный срок. Прокуратура запросила наказание для ранее судимого Алексея Теленкова, издевавшегося над сотрудниками скорой помощи: мужчина запер двух женщин-фельдшеров у себя в квартире и избил одну из них. Это уже второй такой случай.

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