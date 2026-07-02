По версии следствия, подсудимый Алексей Теленков вызывал на дом скорую помощь и насильно удерживал медиков.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура запросила для «пленителя врачей» из Казани Алексея Теленкова шесть лет колонии общего режима — подсудимому вменяются статьи о незаконном лишении свободы, нанесении легкого вреда здоровью и угрозы убийством, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

По версии следствия, Теленков 28 июня 2025 года с применением насилия незаконно удерживал в своей квартире двух фельдшеров скорой помощи Воронцову и Ходакову. Одну из своих жертв подсудимый запер на балконе, другой же наносил побои. Медики, однако, сумели освободиться и выйти из квартиры «пациента». За похожее преступление Теленков был ранее приговорен к исправительным работам.

В ходе прений сторон прокурор Адиля Тухветуллова отметила лишь одно смягчающее обстоятельство — это состояние здоровья подсудимого.

Представитель надзорного ведомства заявила, что вина Теленкова полностью доказана в ходе судебного и предварительного следствия.

В свою очередь адвокат подсудимого Ирина Чекулаева отметила, что умысла на удерживание врачей взаперти у ее доверителя не было, из-за чего можно сделать вывод об отсутствии состава преступления по делу, считает юрист. При этом конфликт с фельдшерами скорой сторона признает: Теленкова, как считает адвокат, спровоцировали, а сам он просто не справился с эмоциями.

Ранее сообщалось, что в Казани бывший зампрокурор города Гумер Нафиев оказался приговорен к семи годам колонии строгого режима за взятку в один миллион рублей. В прениях сторон подсудимый назвал незаконное вознаграждение «знаком внимания» от своего знакомого, заявив, что незаконных действий не совершал.

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