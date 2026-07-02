Происшествия
2 июля 13:20
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«Вечерняя Казань»

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Сход вагонов грузового поезда в Татарстане прокомментировали в прокуратуре

Ведомство проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сход вагонов грузового поезда в Татарстане прокомментировали в прокуратуре

Автор фото: Приволжская транспортная прокуратура

Обстоятельства схода вагонов грузового поезда у станции Арск в Татарстане проверит Татарская транспортная прокуратура, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сход вагонов поезда № 8401, состоящего из 61 вагона, случился ночью по неустановленным пока причинам, никто не пострадал. Движение на перегоне сначала было приостановлено, после его открыли по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью. На месте работают два восстановительных поезда. Девять поездов едут с отставанием от графика.

Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пассажиры опоздавших поездов могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.

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