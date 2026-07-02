В результате происшествия никто не пострадал.

Автор фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Арском районе Татарстана на перегоне Корса - Арск Горьковской железной дороги сошли с рельсов два вагона грузового поезда, из-за этого девять поездов едут с отставанием от графика. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге и региональном МЧС.

Сход вагонов поезда № 8401, состоящего из 61 вагона, случился ночью, никто не пострадал. Движение на перегоне сначала было приостановлено, после его открыли по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью. На месте работают два восстановительных поезда.

Сейчас с отставанием двигаются поезда №215 Барнаул — Адлер, №6401 Шемордан — Казань, №112 Москва — Круглое Поле, №96 Москва — Барнаул, №82 Москва — Улан-Удэ, №26 Москва — Ижевск, №52 Нижний Новгород — Ижевск, №7124 Казань — Ижевск, №6421 Казань — Сосновка.

Устанавливаются причины схода вагонов.

Ранее сообщалось, что до Москвы из Казани из-за спроса назначили еще один поезд. Состав будет следовать в отдельные даты с июля по сентябрь

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