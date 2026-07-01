Общество
1 июля 12:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

До Москвы из Казани из-за спроса назначили еще один поезд

Состав будет следовать в отдельные даты с июля по сентябрь

До Москвы из Казани из-за спроса назначили еще один поезд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дополнительный поезд Казань – Москва № 205/206 назначен с июля по сентябрь, решение приняли на период повышенного спроса. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Из Казани состав будет отправляться 12, 21 и 29 июля, 6, 14, 21, 28 и 30 августа, 4 и 6 сентября в 00:10, в Москву он прибудет в те же сутки в 16:00. В обратном направлении поезд отправится 13, 22 и 30 июля, 7, 15, 22, 29 и 31 августа, 5 и 7 сентября в 01:15, он прибудет в Казань в этот же день в 14:20.

Поезд будет останавливаться на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром-1.

Ранее сообщалось, что РЖД запустят новый турпоезд через Казань по маршруту «Три столицы». В 2027 году состав свяжет Москву, Казань и Ижевск.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.