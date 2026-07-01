До Москвы из Казани из-за спроса назначили еще один поезд
Состав будет следовать в отдельные даты с июля по сентябрь
Дополнительный поезд Казань – Москва № 205/206 назначен с июля по сентябрь, решение приняли на период повышенного спроса. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.
Из Казани состав будет отправляться 12, 21 и 29 июля, 6, 14, 21, 28 и 30 августа, 4 и 6 сентября в 00:10, в Москву он прибудет в те же сутки в 16:00. В обратном направлении поезд отправится 13, 22 и 30 июля, 7, 15, 22, 29 и 31 августа, 5 и 7 сентября в 01:15, он прибудет в Казань в этот же день в 14:20.
Поезд будет останавливаться на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром-1.
Ранее сообщалось, что РЖД запустят новый турпоезд через Казань по маршруту «Три столицы». В 2027 году состав свяжет Москву, Казань и Ижевск.
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