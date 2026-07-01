Врачи также откачали 1,5 литра жидкости из брюшной полости, которая накопилась за время роста новообразования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В РКОД провели экстренную операцию по удалению опухоли яичника размером в 30 сантиметров. Из-за нее органы женщины оказались сдавлены — она с трудом передвигалась и еле употребляла пищу. Из брюшной полости также пришлось откачать 1,5 литра жидкости, которая накопилась за время роста новообразования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

После операции больная потеряла 16 килограммов. Она рассказывает, что из-за своего самочувствия закрылась от всех и хочет своей историей показать важность внимательного отношения к своему состоянию и своевременных визитов к врачу.

Операцию проводили пять специалистов, в том числе трое врачей-онкологов.

Ранее сообщалось, что в казанском онкодиспансере хирурги прооперировали мужчину с опухолью правой почки — там образовался тромб в 12 сантиметров. Он врос в один из крупнейших сосудов организма — в нижнюю полую вену.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.