Общество
1 июля 11:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казанские онкологи вырезали 30-сантиметровую опухоль яичника у пациентки

Врачи также откачали 1,5 литра жидкости из брюшной полости, которая накопилась за время роста новообразования.

Казанские онкологи вырезали 30-сантиметровую опухоль яичника у пациентки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В РКОД провели экстренную операцию по удалению опухоли яичника размером в 30 сантиметров. Из-за нее органы женщины оказались сдавлены — она с трудом передвигалась и еле употребляла пищу. Из брюшной полости также пришлось откачать 1,5 литра жидкости, которая накопилась за время роста новообразования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

После операции больная потеряла 16 килограммов. Она рассказывает, что из-за своего самочувствия закрылась от всех и хочет своей историей показать важность внимательного отношения к своему состоянию и своевременных визитов к врачу.

Операцию проводили пять специалистов, в том числе трое врачей-онкологов.

Ранее сообщалось, что в казанском онкодиспансере хирурги прооперировали мужчину с опухолью правой почки — там образовался тромб в 12 сантиметров. Он врос в один из крупнейших сосудов организма — в нижнюю полую вену.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.