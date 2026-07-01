Общество
1 июля 11:45
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Дилия Мингазова

Журналист

АО «Нэфис Косметикс» наградили свидетельством лидера в реализации нацпроектов

Также сертификаты получили работники предприятия с большим стажем.

АО «Нэфис Косметикс» наградили свидетельством лидера в реализации нацпроектов

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

АО «Нэфис Косметикс» официально признали одним из лидеров в реализации национальных проектов. Такое свидетельство на мероприятии «Кадровые дни в регионе» вручил первый зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по региональной политике и местному самоуправлению, координатор проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов.

По словам Морозова, деятельность компании признана примером инициативы и ответственности в реализации госпроектов.

- После экспертного обсуждения руководства нашей партии, в том числе и руководителя нашей партии, коллегии из правительства рекомендовали нам вручить такое свидетельство. Мы считаем, что ваша деятельность является ярчайшим примером того, как энергия, инициатива, ответственность становятся движущей силой в реализации национальных проектов России, - отметил координатор проекта «Выбирай своё».

Также наградили и работников «Нэфис Косметикс» с большим трудовым стажем и руководителя предприятия Дину Лаврикову — она получила значок «Лидер национального проекта».

Ранее мы писали, что одним из первых в Галерею трудовой доблести России добавят АО «Нэфис Косметикс». На большинстве российских предприятий есть доски почета, но фотографии висят там не больше года.

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