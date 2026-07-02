Происшествия
2 июля 16:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Продавец наркотиков в Татарстане пытался дать взятку полицейским в 2 млн рублей

Подозреваемого задержали, его ждет суд.

Продавец наркотиков в Татарстане пытался дать взятку полицейским в 2 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд рассмотрит уголовное дело 48-летнего жителя Лениногорского района, который обвиняется в сбыте наркотиков и попытке дачи взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Татарстанец изготовил наркосодержащее средство, часть которого в апреле продал знакомому. Однако его задержали полицейские. В ходе обысков в доме обвиняемого было изъято более 500 граммов наркотиков. Татарстанец предложил полицейским взятку в 2 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности, о чем они доложили руководству.

Обвиняемый был арестован, расследование дела было завершено. Его рассмотрят в суде.

Ранее сообщалось, что двое жителей Казани получили сроки за наркотики. Одного приговорили к семи годам, второго – к десяти.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Главу Минздрава Татарстана решили не наказывать из-за лекарства для пациентки

Решение принял суд.

kremlin.ru
Трамп пригрозил пересмотром соглашений с Россией по Донбассу

Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.