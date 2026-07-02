Продавец наркотиков в Татарстане пытался дать взятку полицейским в 2 млн рублей
Подозреваемого задержали, его ждет суд.
Суд рассмотрит уголовное дело 48-летнего жителя Лениногорского района, который обвиняется в сбыте наркотиков и попытке дачи взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Татарстанец изготовил наркосодержащее средство, часть которого в апреле продал знакомому. Однако его задержали полицейские. В ходе обысков в доме обвиняемого было изъято более 500 граммов наркотиков. Татарстанец предложил полицейским взятку в 2 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности, о чем они доложили руководству.
Обвиняемый был арестован, расследование дела было завершено. Его рассмотрят в суде.
Ранее сообщалось, что двое жителей Казани получили сроки за наркотики. Одного приговорили к семи годам, второго – к десяти.
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